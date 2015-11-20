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رئيس مجلس النواب الليبي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

"المفوضية" تلقت ملفات 24 شخصًا

قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم "السبت"، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وبعد أن قدم أوراق ترشحه، قال "صالح" في مؤتمر صحفي: "حضرت اليوم إلى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي؛ وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية"؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها أفادت المفوضية العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني، بأن 23 مرشحًا رئاسيًا قدموا ملفاتهم، بالإضافة إلى "صالح".

ولا يزال الغموض يحيط بالانتخابات المزمعة في ظل خلافات حول القواعد الدستورية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس مجلس النواب الليبي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية
سبق

قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم "السبت"، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وبعد أن قدم أوراق ترشحه، قال "صالح" في مؤتمر صحفي: "حضرت اليوم إلى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي؛ وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية"؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها أفادت المفوضية العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني، بأن 23 مرشحًا رئاسيًا قدموا ملفاتهم، بالإضافة إلى "صالح".

ولا يزال الغموض يحيط بالانتخابات المزمعة في ظل خلافات حول القواعد الدستورية.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
02:49 PM

رئيس مجلس النواب الليبي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

"المفوضية" تلقت ملفات 24 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم "السبت"، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وبعد أن قدم أوراق ترشحه، قال "صالح" في مؤتمر صحفي: "حضرت اليوم إلى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي؛ وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية"؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها أفادت المفوضية العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني، بأن 23 مرشحًا رئاسيًا قدموا ملفاتهم، بالإضافة إلى "صالح".

ولا يزال الغموض يحيط بالانتخابات المزمعة في ظل خلافات حول القواعد الدستورية.

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