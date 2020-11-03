بمشاركة 6 لاعبين من درجة الشباب.. النصر يدشن تحضيراته لمواجهة القادسية

في الجولة الرابعة " لنلهم العالم بقمتنا " من دوري المحترفين

وسط الظروف الصعبة التي يمر بها فريق النصر الأول لكرة القدم، بعد تعرض 7 لاعبين ومدرب الفريق روي فيتوريا للإصابة بفيروس كورونا، استدعى الجهاز الفني اليوم الثلاثاء، 6 من لاعبي النادي فئة الشباب، للمشاركة في تدشين تحضيرات الفريق لاستضافة القادسية، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة «لنُلهم العالم بقمتنا» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ اللاعبون المران بالجري حول الملعب، أعقب ذلك تمارين لياقية متنوعة، فيما ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية المختلفة.