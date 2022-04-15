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فيديو من صبيا.. باكستاني منعته إجراءات "كورونا" من السفر فعقد قرانه عن بُعد

مصور المقطع لـ"سبق": المقيم يتحين الفرصة للعودة إلى وطنه ويكمل مراسم زفافه

روى مصور مقطع فيديو عقد قران مقيم باكستاني يعمل في محافظة صبيا تفاصيل المشهد لـ”سبق”، مبينًا أن المقيم أمضى وقتًا ينتظر هذه المناسبة، لكن الظروف لم تساعده.

وقال محمد الكعبي: في الظروف الحالية العالمية ومنع السفر لمواجهة فيروس كورونا لم يتمكن المقيم الباكستاني “محمد عمران” من العودة لبلاده وعقد قرانه، مما اضطرهم لعقد القران عن بعد عبر الاتصال المرئي، حيث كان يتصل بي المقيم لحضور عقد القران عن بعد لأكون شاهدًا، لكني تأخرت وقد وصل قبلي شخص من جنسيته وتم عقد القران عن بعد دون تكاليف أو تجمع.

ويقول الكعبي: عندما وصلت تم عقد القران وشاركته الفرحة بعقد قرانه، مشيرًا إلى أن المقيم يتحين الفرصة حال عودة الحياة لطبيعتها لكي يعود إلى بلده ويتم مراسم زفافه.

مقيم باكستاني صبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو من صبيا.. باكستاني منعته إجراءات "كورونا" من السفر فعقد قرانه عن بُعد
سبق

روى مصور مقطع فيديو عقد قران مقيم باكستاني يعمل في محافظة صبيا تفاصيل المشهد لـ”سبق”، مبينًا أن المقيم أمضى وقتًا ينتظر هذه المناسبة، لكن الظروف لم تساعده.

وقال محمد الكعبي: في الظروف الحالية العالمية ومنع السفر لمواجهة فيروس كورونا لم يتمكن المقيم الباكستاني “محمد عمران” من العودة لبلاده وعقد قرانه، مما اضطرهم لعقد القران عن بعد عبر الاتصال المرئي، حيث كان يتصل بي المقيم لحضور عقد القران عن بعد لأكون شاهدًا، لكني تأخرت وقد وصل قبلي شخص من جنسيته وتم عقد القران عن بعد دون تكاليف أو تجمع.

ويقول الكعبي: عندما وصلت تم عقد القران وشاركته الفرحة بعقد قرانه، مشيرًا إلى أن المقيم يتحين الفرصة حال عودة الحياة لطبيعتها لكي يعود إلى بلده ويتم مراسم زفافه.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
02:45 PM

فيديو من صبيا.. باكستاني منعته إجراءات "كورونا" من السفر فعقد قرانه عن بُعد

مصور المقطع لـ"سبق": المقيم يتحين الفرصة للعودة إلى وطنه ويكمل مراسم زفافه

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محمد المواسي - جازان
3
5,850

روى مصور مقطع فيديو عقد قران مقيم باكستاني يعمل في محافظة صبيا تفاصيل المشهد لـ”سبق”، مبينًا أن المقيم أمضى وقتًا ينتظر هذه المناسبة، لكن الظروف لم تساعده.

وقال محمد الكعبي: في الظروف الحالية العالمية ومنع السفر لمواجهة فيروس كورونا لم يتمكن المقيم الباكستاني “محمد عمران” من العودة لبلاده وعقد قرانه، مما اضطرهم لعقد القران عن بعد عبر الاتصال المرئي، حيث كان يتصل بي المقيم لحضور عقد القران عن بعد لأكون شاهدًا، لكني تأخرت وقد وصل قبلي شخص من جنسيته وتم عقد القران عن بعد دون تكاليف أو تجمع.

ويقول الكعبي: عندما وصلت تم عقد القران وشاركته الفرحة بعقد قرانه، مشيرًا إلى أن المقيم يتحين الفرصة حال عودة الحياة لطبيعتها لكي يعود إلى بلده ويتم مراسم زفافه.

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