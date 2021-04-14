"اليامي" للمرتبة الـ 7 ببلدية الحرجة في عسير

صدرت الموافقة على ترقية عادل بن تركي آل حارث اليامي إلى المرتبة السابعة ببلدية الحرجة بمنطقة عسير.
فيما هنأ رئيس البلدية المهندس حسن بن مضواح القحطاني اليامي وجميع زملائه في البلدية.
صدرت الموافقة على ترقية عادل بن تركي آل حارث اليامي إلى المرتبة السابعة ببلدية الحرجة بمنطقة عسير.
فيما هنأ رئيس البلدية المهندس حسن بن مضواح القحطاني اليامي وجميع زملائه في البلدية.
صدرت الموافقة على ترقية عادل بن تركي آل حارث اليامي إلى المرتبة السابعة ببلدية الحرجة بمنطقة عسير.
فيما هنأ رئيس البلدية المهندس حسن بن مضواح القحطاني اليامي وجميع زملائه في البلدية.
صدرت الموافقة على ترقية عادل بن تركي آل حارث اليامي إلى المرتبة السابعة ببلدية الحرجة بمنطقة عسير.
فيما هنأ رئيس البلدية المهندس حسن بن مضواح القحطاني اليامي وجميع زملائه في البلدية.