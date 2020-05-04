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كورونا: طفوح جلدية تحيّر الأطباء.. تعرَّف عليها

بحسب دراسة أولية قام بها أطباء إسبان، أن هناك خمسة أنواع مختلفة من الطفح الجلدي، من بينها طفح في أصابع القدم، يطول مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وطبقاً للدراسة، يظهر الطفح بين المرضى الصغار في السنّ، ويستمر عدّة أيام.

وقال الباحثون إنّهم فُوجئوا بظهور أشكال مختلفة جداً من الطفح لدى مرضى كوفيد-19.

ولم تصنّف الطفوح الجلدية ضمن أعراض العدوى بفيروس كورونا بعد.

الطبيب المسؤول عن الدراسة الدكتور إيغناسيو غارسيا دوفال؛ قال: إنّ الطفح الأكثر شيوعاً، هو الطفح البقعي الحطاطي، وهو عبارة عن بقع حمراء صغيرة ومسطحة تظهر فيها نتوءات متعرجة، في منطقة الجذع.

وقال الطبيب غارسيا دوفال: "إنّه لأمر غريب أن نرى هذا العدد من الطفوح المتنوّعة، كما أنّ بعضها محدّدة للغاية".

وأضاف: "يظهر الطفح في وقت متقدّم من العدوى، أي بعد ظهور الأعراض التنفسية للمرض، لذلك لا يمكن الاستناد إليه في تشخيص الحالات"، طبقاً لـ "بي بي سي".

الدراسة شملت مرضى كانوا أساساً في المستشفى، ويعانون أعراضاً تنفسيّة.. واطلع على الدراسة المختصون ونُشرت هذا الأسبوع في المجلة البريطانية لطبّ الجلد.

وطُلِب من جميع أطباء الجلد في إسبانيا مشاركة تفاصيل مرضى كوفيد-19 الذين عاينوهم، وظهر عليهم طفح جلدي خلال الأسبوعين الماضيين، وبلغ عددهم 375 بالإجمال.

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كورونا: طفوح جلدية تحيّر الأطباء.. تعرَّف عليها
سبق

بحسب دراسة أولية قام بها أطباء إسبان، أن هناك خمسة أنواع مختلفة من الطفح الجلدي، من بينها طفح في أصابع القدم، يطول مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وطبقاً للدراسة، يظهر الطفح بين المرضى الصغار في السنّ، ويستمر عدّة أيام.

وقال الباحثون إنّهم فُوجئوا بظهور أشكال مختلفة جداً من الطفح لدى مرضى كوفيد-19.

ولم تصنّف الطفوح الجلدية ضمن أعراض العدوى بفيروس كورونا بعد.

الطبيب المسؤول عن الدراسة الدكتور إيغناسيو غارسيا دوفال؛ قال: إنّ الطفح الأكثر شيوعاً، هو الطفح البقعي الحطاطي، وهو عبارة عن بقع حمراء صغيرة ومسطحة تظهر فيها نتوءات متعرجة، في منطقة الجذع.

وقال الطبيب غارسيا دوفال: "إنّه لأمر غريب أن نرى هذا العدد من الطفوح المتنوّعة، كما أنّ بعضها محدّدة للغاية".

وأضاف: "يظهر الطفح في وقت متقدّم من العدوى، أي بعد ظهور الأعراض التنفسية للمرض، لذلك لا يمكن الاستناد إليه في تشخيص الحالات"، طبقاً لـ "بي بي سي".

الدراسة شملت مرضى كانوا أساساً في المستشفى، ويعانون أعراضاً تنفسيّة.. واطلع على الدراسة المختصون ونُشرت هذا الأسبوع في المجلة البريطانية لطبّ الجلد.

وطُلِب من جميع أطباء الجلد في إسبانيا مشاركة تفاصيل مرضى كوفيد-19 الذين عاينوهم، وظهر عليهم طفح جلدي خلال الأسبوعين الماضيين، وبلغ عددهم 375 بالإجمال.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:31 AM

كورونا: طفوح جلدية تحيّر الأطباء.. تعرَّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحسب دراسة أولية قام بها أطباء إسبان، أن هناك خمسة أنواع مختلفة من الطفح الجلدي، من بينها طفح في أصابع القدم، يطول مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وطبقاً للدراسة، يظهر الطفح بين المرضى الصغار في السنّ، ويستمر عدّة أيام.

وقال الباحثون إنّهم فُوجئوا بظهور أشكال مختلفة جداً من الطفح لدى مرضى كوفيد-19.

ولم تصنّف الطفوح الجلدية ضمن أعراض العدوى بفيروس كورونا بعد.

الطبيب المسؤول عن الدراسة الدكتور إيغناسيو غارسيا دوفال؛ قال: إنّ الطفح الأكثر شيوعاً، هو الطفح البقعي الحطاطي، وهو عبارة عن بقع حمراء صغيرة ومسطحة تظهر فيها نتوءات متعرجة، في منطقة الجذع.

وقال الطبيب غارسيا دوفال: "إنّه لأمر غريب أن نرى هذا العدد من الطفوح المتنوّعة، كما أنّ بعضها محدّدة للغاية".

وأضاف: "يظهر الطفح في وقت متقدّم من العدوى، أي بعد ظهور الأعراض التنفسية للمرض، لذلك لا يمكن الاستناد إليه في تشخيص الحالات"، طبقاً لـ "بي بي سي".

الدراسة شملت مرضى كانوا أساساً في المستشفى، ويعانون أعراضاً تنفسيّة.. واطلع على الدراسة المختصون ونُشرت هذا الأسبوع في المجلة البريطانية لطبّ الجلد.

وطُلِب من جميع أطباء الجلد في إسبانيا مشاركة تفاصيل مرضى كوفيد-19 الذين عاينوهم، وظهر عليهم طفح جلدي خلال الأسبوعين الماضيين، وبلغ عددهم 375 بالإجمال.

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