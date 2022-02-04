عن طريق روبوتات مختصة.. تطوير منظومة توزيع ماء زمزم في الحرمين

تحتوي على كاميرات علوية وسفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الربورتات المختصة بتوزيع ماء زمزم المبارك على قاصدي الحرمين الشريفين وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي تطلعات القيادة تجاه المنظومة الخدمية في المسجد الحرام وتتضامن مع مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وحصل روبورت توزيع ماء زمزم الذي يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة على براءة اختراع (SLAM) مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، كما يمتلك خاصية الشحن بالبطارية السريع والموفر للطاقة، ويعمل الروبورت من (5-8) ساعات دون تدخل بشري، والذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، مما جعله نقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم.

ويحتوي الروبورت على كاميرات علوية وكاميرات سفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه لتفادي جميع أنواع العوائق، وتفاديها حال وجودها.

وتواصل الرئاسة تطوير منظومة تقديم ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن ومنها سعيها في استحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكة حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته، بالإضافة إلى مواصلة دراسة سبل الاستعانة بالروبورتات والذكاء الاصطناعي في عمليات توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.