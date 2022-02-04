النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عن طريق روبوتات مختصة.. تطوير منظومة توزيع ماء زمزم في الحرمين

تحتوي على كاميرات علوية وسفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الربورتات المختصة بتوزيع ماء زمزم المبارك على قاصدي الحرمين الشريفين وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي تطلعات القيادة تجاه المنظومة الخدمية في المسجد الحرام وتتضامن مع مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وحصل روبورت توزيع ماء زمزم الذي يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة على براءة اختراع (SLAM) مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، كما يمتلك خاصية الشحن بالبطارية السريع والموفر للطاقة، ويعمل الروبورت من (5-8) ساعات دون تدخل بشري، والذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، مما جعله نقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم.

ويحتوي الروبورت على كاميرات علوية وكاميرات سفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه لتفادي جميع أنواع العوائق، وتفاديها حال وجودها.

وتواصل الرئاسة تطوير منظومة تقديم ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن ومنها سعيها في استحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكة حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته، بالإضافة إلى مواصلة دراسة سبل الاستعانة بالروبورتات والذكاء الاصطناعي في عمليات توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عن طريق روبوتات مختصة.. تطوير منظومة توزيع ماء زمزم في الحرمين
سبق

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الربورتات المختصة بتوزيع ماء زمزم المبارك على قاصدي الحرمين الشريفين وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي تطلعات القيادة تجاه المنظومة الخدمية في المسجد الحرام وتتضامن مع مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وحصل روبورت توزيع ماء زمزم الذي يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة على براءة اختراع (SLAM) مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، كما يمتلك خاصية الشحن بالبطارية السريع والموفر للطاقة، ويعمل الروبورت من (5-8) ساعات دون تدخل بشري، والذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، مما جعله نقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم.

ويحتوي الروبورت على كاميرات علوية وكاميرات سفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه لتفادي جميع أنواع العوائق، وتفاديها حال وجودها.

وتواصل الرئاسة تطوير منظومة تقديم ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن ومنها سعيها في استحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكة حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته، بالإضافة إلى مواصلة دراسة سبل الاستعانة بالروبورتات والذكاء الاصطناعي في عمليات توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
02:54 PM

عن طريق روبوتات مختصة.. تطوير منظومة توزيع ماء زمزم في الحرمين

تحتوي على كاميرات علوية وسفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
246

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الربورتات المختصة بتوزيع ماء زمزم المبارك على قاصدي الحرمين الشريفين وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي تطلعات القيادة تجاه المنظومة الخدمية في المسجد الحرام وتتضامن مع مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وحصل روبورت توزيع ماء زمزم الذي يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة على براءة اختراع (SLAM) مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، كما يمتلك خاصية الشحن بالبطارية السريع والموفر للطاقة، ويعمل الروبورت من (5-8) ساعات دون تدخل بشري، والذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، مما جعله نقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم.

ويحتوي الروبورت على كاميرات علوية وكاميرات سفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه لتفادي جميع أنواع العوائق، وتفاديها حال وجودها.

وتواصل الرئاسة تطوير منظومة تقديم ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن ومنها سعيها في استحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكة حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته، بالإضافة إلى مواصلة دراسة سبل الاستعانة بالروبورتات والذكاء الاصطناعي في عمليات توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,536
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,006

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة