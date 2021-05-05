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هدى تنير بيت الزميل أحمد عباس في القاهرة

رُزِق الزميل أحمد عباس من أسرة "سبق" بمولودة اختار لها اسم "هدى".
"سبق" تهنئ الزميل "أحمد" وحرمه، وتتمنى لـ"هدى" السلامة والعافية، وأن يقر بها أعين والديها.

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هدى تنير بيت الزميل أحمد عباس في القاهرة
سبق

رُزِق الزميل أحمد عباس من أسرة "سبق" بمولودة اختار لها اسم "هدى".
"سبق" تهنئ الزميل "أحمد" وحرمه، وتتمنى لـ"هدى" السلامة والعافية، وأن يقر بها أعين والديها.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:48 PM
اخر تعديل
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
07:17 PM

هدى تنير بيت الزميل أحمد عباس في القاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
182

رُزِق الزميل أحمد عباس من أسرة "سبق" بمولودة اختار لها اسم "هدى".
"سبق" تهنئ الزميل "أحمد" وحرمه، وتتمنى لـ"هدى" السلامة والعافية، وأن يقر بها أعين والديها.

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