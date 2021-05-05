رُزِق الزميل أحمد عباس من أسرة "سبق" بمولودة اختار لها اسم "هدى".
"سبق" تهنئ الزميل "أحمد" وحرمه، وتتمنى لـ"هدى" السلامة والعافية، وأن يقر بها أعين والديها.
هدى تنير بيت الزميل أحمد عباس في القاهرة
رُزِق الزميل أحمد عباس من أسرة "سبق" بمولودة اختار لها اسم "هدى".
"سبق" تهنئ الزميل "أحمد" وحرمه، وتتمنى لـ"هدى" السلامة والعافية، وأن يقر بها أعين والديها.
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هدى تنير بيت الزميل أحمد عباس في القاهرةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-05
رُزِق الزميل أحمد عباس من أسرة "سبق" بمولودة اختار لها اسم "هدى".
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:48 PM
اخر تعديل
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
07:17 PM
هدى تنير بيت الزميل أحمد عباس في القاهرة
رُزِق الزميل أحمد عباس من أسرة "سبق" بمولودة اختار لها اسم "هدى".
"سبق" تهنئ الزميل "أحمد" وحرمه، وتتمنى لـ"هدى" السلامة والعافية، وأن يقر بها أعين والديها.
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