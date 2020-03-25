تونس.. وفاة أخرى بكورونا وارتفاع الحصيلة إلى 4 حالات

فيما سجلت أمس 24 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 114 حالة

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا"؛ مما يرفع الحصيلة إلى 4 وفيات منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وقال المكلف بمتابعة فيروس "كورونا" المستجد بولاية المهدية، سمير لحول: إن المتوفى يبلغ من العمر 65 سنة، وكان يخضع للحجر الصحي بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة، منذ 9 مارس الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، نقل المتوفى عدوى الفيروس إلى كل من زوجته التي تقيم بدورها بالمستشفى ذاته؛ فضلًا عن شقيقه وهو يخضع للحجر الصحي المنزلي، وكلاهما يتماثلان للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس الثلاثاء، أنها سجلت 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 114 حالة.