وقال الوزير البريطاني: من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني اليوم كبار وزراء حكومته والمستشارين بعد عودته إلى ممارسة مهام منصبه، وسيتم إطلاعه على مستجدات الأحداث المحلية والدولية وجهود الحكومة في مكافحة جائحة فيروس "كورونا" في البلاد.

أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الصحية إدوارد أرجار عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تولي مهام منصبه، عقب تعافيه من عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

رئيس الوزراء البريطاني يعود لعمله بعد شفائه من "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-27 أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الصحية إدوارد أرجار عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تولي مهام منصبه، عقب تعافيه من عدوى فيروس "كورونا" المستجد. وقال الوزير البريطاني: من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني اليوم كبار وزراء حكومته والمستشارين بعد عودته إلى ممارسة مهام منصبه، وسيتم إطلاعه على مستجدات الأحداث المحلية والدولية وجهود الحكومة في مكافحة جائحة فيروس "كورونا" في البلاد.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 04:37 PM

رئيس الوزراء البريطاني يعود لعمله بعد شفائه من "كورونا" من المقرر أن يلتقي اليوم كبار وزراء حكومته والمستشارين





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أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الصحية إدوارد أرجار عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تولي مهام منصبه، عقب تعافيه من عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الوزير البريطاني: من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني اليوم كبار وزراء حكومته والمستشارين بعد عودته إلى ممارسة مهام منصبه، وسيتم إطلاعه على مستجدات الأحداث المحلية والدولية وجهود الحكومة في مكافحة جائحة فيروس "كورونا" في البلاد.