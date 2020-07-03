تعرف على السيرة الذاتية للدكتور محمد الشايع.. رئيس جامعة الجوف الجديد

بأمر ملكي عين الدكتور محمد بن عبدالله الشايع رئيساً لجامعة الجوف، وتستعرض "سبق" السيرة الذاتية للدكتور الشايع، والذي يعمل أستاذاً لعلم الاجتماع العائلي بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة المجمعة.

التدرج العلمي:

بكالوريوس من قسم الاجتماع بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم.

وحصل على الماجستير من جامعة ولاية كانسس الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية قسم علم الاجتماع، وعلى الدكتوراه من جامعة ولاية كانسس الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية من قسم الدراسات الأسرية.

التدرج الوظيفي:

عمل "الشائع" معيداً في قسم الاجتماع جامعة القصيم عام 1998، وأستاذاً مساعداً في قسم الاجتماع جامعة القصيم من عام 2005-2009، وأستاذاً مشاركاً في قسم الاجتماع جامعة القصيم من عام 2009، ثم أستاذ قسم الاجتماع بجامعة القصيم من عام 2014م.

الخبرات الإدارية في الجامعة:

رئيس قسم الاجتماع جامعة القصيم من عام 2006 إلى 2008، ووكيل كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية جامعة القصيم من عام 2008 وحتى 2010، وعميد كلية التربية بجامعة المجمعة من مارس 2010 وحتى يونيو 2013، وأمين المجلس العلمي في جامعة المجمعة في عام 2010.

وعمل رئيساً لقسم التربية الخاصة من مارس من 2010 وحتى نوفمبر 2011، ورئيساً لقسم رياض الأطفال من نوفمبر 2011 وحتى نوفمبر 2014، ووكيلاً لجامعة المجمعة للشؤون التعليمية سبتمبر 2012 وحتى مارس 2013، وباشر مهام وصلاحيات وكيل جامعة المجمعة من سبتمبر 2012م وحتى أغسطس 2013م، ووكيلاً لجامعة المجمعة للدراسات العليا والبحث العلمي من يناير 2013.

الخبرات الإدارية خارج الجامعة:

عمل "الشايع" رئيساً للمركز الإسلامي في مدينة منهاتين بولاية كانسس في عام 2004م، ورئيس اتحاد الطلبة المسلمين في جامعة ولاية كانسس الأمريكية في عام 2004- 2005، وعضو الهيئة الاستشارية العلمية في مركز رؤية للدراسات الاجتماعية من عام 1426هـ وحتى عام 1428هـ، وعضو المجلس التنفيذي في مركز رؤية للدراسات الاجتماعية من عام 1426هـ وحتى عام 1428هـ، والمدير التنفيذي لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية من عام 1426هـ وحتى عام 1428هـ، وعضو اللجنة الفرعية للمجلس البلدي للتسمية في بلدية الرس في 1429هـ، وعضو ورئيس لجنة الكنترول في اختبارات القياس والتقويم بمحافظة الرس لعام2009م، ورئيس لجنة الكنترول في مركز القياس بالمجمعة من عام 2010 وحتى عام 2013، وعضو في جمعية علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية من عام 2008، وعضو في جمعية الدراسات الاجتماعية من عام 2009.