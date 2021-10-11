النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جِمال سائبة تهدّد سلامة مرتادي مخطط الراشدية

مطالبات بإيجاد حلول.. وتطبيق الأنظمة على ملاكها

‬ ناشد عددا من مستخدمي طريق الراشدية الجهات ذات العلاقة بضرورة إيجاد حلول عاجلة مما قد تسببه الحيوانات السائبة في مخطط الراشدية، وتحديدًا أمام محطة السرح بسبب حركتها المستمرة ذهابًا وإيابًا.

وقالوا، في مناشدتهم عبر "سبق": إن الإبل السائبة في المخطط تشكل لهم هاجسًا وخطرًا محدقًا بهم؛ بسبب تركها تسرح وتمرح في الخط السريع دون حسيب أو رقيب، مما قد يعرضهم لخطر الارتطام بها وما ينتج عن ذلك من أضرار.

وحصلت "سبق" على عدد من الصور تظهر الجمال السائبة وهي تتنقل بين الخطوط مما يجعل المركبات تتجنب السير فيه لحين خروجها عن المسار.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
جِمال سائبة تهدّد سلامة مرتادي مخطط الراشدية
سبق

‬ ناشد عددا من مستخدمي طريق الراشدية الجهات ذات العلاقة بضرورة إيجاد حلول عاجلة مما قد تسببه الحيوانات السائبة في مخطط الراشدية، وتحديدًا أمام محطة السرح بسبب حركتها المستمرة ذهابًا وإيابًا.

وقالوا، في مناشدتهم عبر "سبق": إن الإبل السائبة في المخطط تشكل لهم هاجسًا وخطرًا محدقًا بهم؛ بسبب تركها تسرح وتمرح في الخط السريع دون حسيب أو رقيب، مما قد يعرضهم لخطر الارتطام بها وما ينتج عن ذلك من أضرار.

وحصلت "سبق" على عدد من الصور تظهر الجمال السائبة وهي تتنقل بين الخطوط مما يجعل المركبات تتجنب السير فيه لحين خروجها عن المسار.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
05:12 PM

جِمال سائبة تهدّد سلامة مرتادي مخطط الراشدية

مطالبات بإيجاد حلول.. وتطبيق الأنظمة على ملاكها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,299

‬ ناشد عددا من مستخدمي طريق الراشدية الجهات ذات العلاقة بضرورة إيجاد حلول عاجلة مما قد تسببه الحيوانات السائبة في مخطط الراشدية، وتحديدًا أمام محطة السرح بسبب حركتها المستمرة ذهابًا وإيابًا.

وقالوا، في مناشدتهم عبر "سبق": إن الإبل السائبة في المخطط تشكل لهم هاجسًا وخطرًا محدقًا بهم؛ بسبب تركها تسرح وتمرح في الخط السريع دون حسيب أو رقيب، مما قد يعرضهم لخطر الارتطام بها وما ينتج عن ذلك من أضرار.

وحصلت "سبق" على عدد من الصور تظهر الجمال السائبة وهي تتنقل بين الخطوط مما يجعل المركبات تتجنب السير فيه لحين خروجها عن المسار.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة