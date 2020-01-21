فيديو مرعب .. لماذا خاطرت المرأة بحياتها أمام القطار؟

سائق: رأيتها قادمة تجري من بعيد كي تسبق القطار فصوَّرت

يطرح هذا الفيديو سؤالاً واحداً: "هل هناك أيّ سبب يدفعك إلى المخاطرة بالعبور أمام قطار مسرع؟"، فما أقدمت عليه هذه المرأة في ولاية كارولاينا الجنوبية كان يمكن أن يكلفها حياتها.

وتحت عنوان "بينها وبين الموت ثانية واحدة"، وصفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ما قامت به المرأة بـ "العمل الأحمق"، حين عبرت مزلقان القطار رغم أن حواجز العبور مغلقة والإضاءة حمراء وسائق قطار نورفولك الجنوبية للشحن يُطلق صافرة تحذير قوية، لكن المرأة أصرّت على عبور الشريط الخطر في مدينة تشيستر بولاية كارولاينا الجنوبية.

التقط الفيديو سائق سيارة كان يقف في انتظار عبور القطار، وذلك يوم 28 ديسمبر الماضي، وقام ببثّه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وقال: "رأيت امرأة قادمة من بعيد تجري نحو مزلقان القطار، كانت تجري لكي تسبق القطار وتعبر أمامه، وعندما شعرت بما ستقوم به، كان لديّ الوقت كي أمسك هاتفي والتقط المشهد"، ويضيف متسائلاً: "تمكنت المرأة من العبور، ولكن لا أفهم لماذا فعلت ذلك!".

وفي بيان لها، قالت شركة قطار نورفولك الجنوبية: "اهتمامنا الأول هو سلامة العاملين وسكان المناطق التي يمر بها القطار"، ونصحت الشركة المارة بمراعاة إشارات التنبيه من أجل حياتهم.