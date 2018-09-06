"بيتزي" يمنح لاعبي الأخضر فترة حرة بعد تدريب اليوم

هوساوي يعود للتدريبات الجماعية

منح المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي لاعبي الأخضر فترة حرة محددة، وذلك بعد نهاية الحصة التدريبية التي أجريت اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، والتي تأتي ضمن معسكر المنتخب الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركزت الحصة التدريبية على مناورة في كامل مساحة الملعب لمدة شوطين، فيما منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعب خط الدفاع معتز هوساوي للالتحاق بالتدريبات الجماعية.