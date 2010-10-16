النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة الدولي النيجيري "أمادو موتاري".. الفيحاء ينهي تحضيراته للرائد

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته الميدانية لمواجهة نظيره الرائد غداً السبت ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى اللاعبون تمارينهم مساء اليوم الجمعة على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش، حيث بدأت الحصة بالتمارين اللياقية الوقائية بالإضافة إلى التمارين التكنيكية والترفيهية.

ثم فرض السيد رازوفيتش عدة محطات تدريبية تضمنت تمارين فنية وتكتيكية تبعها مناورة على منتصف الملعب.

واختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية، والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.

من جانب آخر شهد مران اليوم مشاركة المحترف النيجري أمادو موتاري وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده والمشارك في تصفيات كأس العالم.

الفيحاء الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمشاركة الدولي النيجيري "أمادو موتاري".. الفيحاء ينهي تحضيراته للرائد
سبق

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته الميدانية لمواجهة نظيره الرائد غداً السبت ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى اللاعبون تمارينهم مساء اليوم الجمعة على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش، حيث بدأت الحصة بالتمارين اللياقية الوقائية بالإضافة إلى التمارين التكنيكية والترفيهية.

ثم فرض السيد رازوفيتش عدة محطات تدريبية تضمنت تمارين فنية وتكتيكية تبعها مناورة على منتصف الملعب.

واختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية، والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.

من جانب آخر شهد مران اليوم مشاركة المحترف النيجري أمادو موتاري وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده والمشارك في تصفيات كأس العالم.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
11:33 PM

بمشاركة الدولي النيجيري "أمادو موتاري".. الفيحاء ينهي تحضيراته للرائد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
78

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته الميدانية لمواجهة نظيره الرائد غداً السبت ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى اللاعبون تمارينهم مساء اليوم الجمعة على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش، حيث بدأت الحصة بالتمارين اللياقية الوقائية بالإضافة إلى التمارين التكنيكية والترفيهية.

ثم فرض السيد رازوفيتش عدة محطات تدريبية تضمنت تمارين فنية وتكتيكية تبعها مناورة على منتصف الملعب.

واختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية، والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.

من جانب آخر شهد مران اليوم مشاركة المحترف النيجري أمادو موتاري وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده والمشارك في تصفيات كأس العالم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,525
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,670

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة