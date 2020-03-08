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"تنمية الأفلاج" تطلق فريقاً تطوعياً لمساعدة عابري الطريق "المتعطلين وأصحاب الحوادث"

بتخصيص سكن لأهل المحتاجين وتقديم التغذية لهم والنقل لورش الصيانة وغيرها

عقدت لجنة تنمية الأفلاج مساء اليوم اجتماعاً مع الأهالي لمناقشة آلية عمل فريق تطوعي تطلقه اللجنة قريباً لخدمة عابري الطريق المسافرين "المتعطلين وأصحاب الحوادث" بالمحافظة.

وفي التفاصيل، تناول الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، مساء اليوم الأحد، إنشاء فريق تطوعي تابع للجنة مساعدة المحتاجين التي يتصادف وقت مرورهم بالمحافظة تعطل المركبة أو لا قدر الله حادث سير، وذلك بتخصيص رقم موحد يتم تزويد مستشفى المحافظة والهلال الأحمر والمرور وأصحاب السطحات به للتواصل مع أعضاء الفريق التطوعي.

ويبدأ المتطوعون بالفريق بمساعدة المحتاجين وذلك بتخصيص سكن لأهل المحتاجين وتقديم التغذية لهم ومساعدتهم بنقل المحتاجين منهم لورش الصيانة ومراجعة الجهات الحكومية لإنهاء إجراءاتهم، وعلى ذلك يتم فتح المجال أمام المتطوعين من أهالي المحافظة للتسجيل في الفريق من خلال رابط إلكتروني لتدوين بيانات المتطوع.

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"تنمية الأفلاج" تطلق فريقاً تطوعياً لمساعدة عابري الطريق "المتعطلين وأصحاب الحوادث"
سبق

عقدت لجنة تنمية الأفلاج مساء اليوم اجتماعاً مع الأهالي لمناقشة آلية عمل فريق تطوعي تطلقه اللجنة قريباً لخدمة عابري الطريق المسافرين "المتعطلين وأصحاب الحوادث" بالمحافظة.

وفي التفاصيل، تناول الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، مساء اليوم الأحد، إنشاء فريق تطوعي تابع للجنة مساعدة المحتاجين التي يتصادف وقت مرورهم بالمحافظة تعطل المركبة أو لا قدر الله حادث سير، وذلك بتخصيص رقم موحد يتم تزويد مستشفى المحافظة والهلال الأحمر والمرور وأصحاب السطحات به للتواصل مع أعضاء الفريق التطوعي.

ويبدأ المتطوعون بالفريق بمساعدة المحتاجين وذلك بتخصيص سكن لأهل المحتاجين وتقديم التغذية لهم ومساعدتهم بنقل المحتاجين منهم لورش الصيانة ومراجعة الجهات الحكومية لإنهاء إجراءاتهم، وعلى ذلك يتم فتح المجال أمام المتطوعين من أهالي المحافظة للتسجيل في الفريق من خلال رابط إلكتروني لتدوين بيانات المتطوع.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:22 PM

"تنمية الأفلاج" تطلق فريقاً تطوعياً لمساعدة عابري الطريق "المتعطلين وأصحاب الحوادث"

بتخصيص سكن لأهل المحتاجين وتقديم التغذية لهم والنقل لورش الصيانة وغيرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقدت لجنة تنمية الأفلاج مساء اليوم اجتماعاً مع الأهالي لمناقشة آلية عمل فريق تطوعي تطلقه اللجنة قريباً لخدمة عابري الطريق المسافرين "المتعطلين وأصحاب الحوادث" بالمحافظة.

وفي التفاصيل، تناول الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، مساء اليوم الأحد، إنشاء فريق تطوعي تابع للجنة مساعدة المحتاجين التي يتصادف وقت مرورهم بالمحافظة تعطل المركبة أو لا قدر الله حادث سير، وذلك بتخصيص رقم موحد يتم تزويد مستشفى المحافظة والهلال الأحمر والمرور وأصحاب السطحات به للتواصل مع أعضاء الفريق التطوعي.

ويبدأ المتطوعون بالفريق بمساعدة المحتاجين وذلك بتخصيص سكن لأهل المحتاجين وتقديم التغذية لهم ومساعدتهم بنقل المحتاجين منهم لورش الصيانة ومراجعة الجهات الحكومية لإنهاء إجراءاتهم، وعلى ذلك يتم فتح المجال أمام المتطوعين من أهالي المحافظة للتسجيل في الفريق من خلال رابط إلكتروني لتدوين بيانات المتطوع.

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