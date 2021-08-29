"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض

بيّن أن واشنطن لن تكون لها سفارة في كابول ابتداءً من أول سبتمبر

‬ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قادرة على كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان، دون وجود عسكري دائم على الأرض.

وأضاف "سوليفان" أن واشنطن ستدرس المزيد من الهجمات والعمليات ضد "داعش" خراسان.

وبيّن أنه لن يكون للولايات المتحدة سفارة في أفغانستان ابتداءً من 1 سبتمبر.

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية ذات الصلة في أفغانستان، لا تمتلك قدرة متقدمة على التخطيط لهجمات في الخارج.