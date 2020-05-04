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تحت زخات المطر .. شاهد رجال أمن أبها يطبقون منع التجول

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذ للحد من انتشار فيروس كورونا

رصدت"سبق" قبيل مغرب اليوم انطلاقة رجال الأمن في الميدان ومباشرتهم مهام عملهم في منع التجول رغم هطول الأمطار وجريان الشوارع بالمياه وبرودة الأجواء التي زادت مع الحالة المطرية التي شهدتها أبها هذا المساء.

حيث لم تمنع الأمطار الغزيرة وجريان الطرقات والشوارع بالمياه رجال الأمن بمختلف القطاعات في أبها من بدء تطبيق منع التجول في تمام الساعة الخامسة كالمعتاد للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

رجال الأمن منع التجول أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت زخات المطر .. شاهد رجال أمن أبها يطبقون منع التجول
سبق

رصدت"سبق" قبيل مغرب اليوم انطلاقة رجال الأمن في الميدان ومباشرتهم مهام عملهم في منع التجول رغم هطول الأمطار وجريان الشوارع بالمياه وبرودة الأجواء التي زادت مع الحالة المطرية التي شهدتها أبها هذا المساء.

حيث لم تمنع الأمطار الغزيرة وجريان الطرقات والشوارع بالمياه رجال الأمن بمختلف القطاعات في أبها من بدء تطبيق منع التجول في تمام الساعة الخامسة كالمعتاد للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
09:24 PM

تحت زخات المطر .. شاهد رجال أمن أبها يطبقون منع التجول

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذ للحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
محمد طيران - أبها
2
5,134

رصدت"سبق" قبيل مغرب اليوم انطلاقة رجال الأمن في الميدان ومباشرتهم مهام عملهم في منع التجول رغم هطول الأمطار وجريان الشوارع بالمياه وبرودة الأجواء التي زادت مع الحالة المطرية التي شهدتها أبها هذا المساء.

حيث لم تمنع الأمطار الغزيرة وجريان الطرقات والشوارع بالمياه رجال الأمن بمختلف القطاعات في أبها من بدء تطبيق منع التجول في تمام الساعة الخامسة كالمعتاد للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

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