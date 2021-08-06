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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1704 إصابات جديدة و124 حالة بالصين

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 207406، فيما بلغ مجموع الوفيات 2113.

الصين

سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيس وصل إلى 93498، فيما استقر مجموع الوفيات عند 4636.

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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1704 إصابات جديدة و124 حالة بالصين
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 207406، فيما بلغ مجموع الوفيات 2113.

الصين

سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيس وصل إلى 93498، فيما استقر مجموع الوفيات عند 4636.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
01:15 PM

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1704 إصابات جديدة و124 حالة بالصين

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت كوريا الجنوبية 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 207406، فيما بلغ مجموع الوفيات 2113.

الصين

سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيس وصل إلى 93498، فيما استقر مجموع الوفيات عند 4636.

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