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أول مؤشرات النجاح.. حجز 85% من مساحات "معرض الدفاع العالمي"

وسط حضور واسع للعديد من الشركات العالمية في القطاع.. تعرف عليها

تستمرّ شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية في تسجيل اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي مع وصول نسبة الحجوزات الإجمالية إلى 85% من المساحات المتاحة في الحدث العالمي الرائد في مجال الدفاع والأمن الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022م.

ويضمّ معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى العديد من الشركات الرائدة في صناعة الدفاع والأمن بما فيها شركات دفاع عالمية كبرى مثل "إمبراير، وجنرال داينمكس، ولوكهيد مارتن، ونورينكو، ورولز-رويس".

وأكّد عدد من الجهات الحكومية في المملكة مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ مشاركتها في المعرض إلى جانب مجموعة من أكبر الشركات الدفاعية في المملكة بما فيها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكيـة، وشركة وهج.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي: المعرض يتيح فرصاً كبيرة أمام العارضين والمستثمرين للمشاركة في سوق يسعى لتوطين قطاع حيوي يقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم.

وأضاف: أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية، وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح الأطراف كافة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود: حماس ورغبة الشركات العالمية على حجز المساحات المتاحة هو دلالة واضحة على أهمية هذا المعرض كمنصة تتيح للمرّة الأولى المجال أمام الشركات العالمية للاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها قادة صناعة الدفاع في المملكة.

وأضاف: اللجنة المنظمة للمعرض تعمل على توفير بيئة مثالية هي الأفضل على مستوى العالم لتنظيم اللقاءات بين صناع القرار في صناعة الدفاع العالمية، واستعراض قدرات المصنعين وأولوياتهم من حيث الابتكار الدفاعي وحلول التوافق العملياتي في مختلف المجالات الدفاعية.

يشار إلى أن معرض الدفاع العالمي ينظم مرّة كل عامين، ويركّز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء.

ويتيح المعرض لمؤسسات الصناعات العسكرية مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا؛ حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة القطاع على التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن.

ويركز معرض الدفاع العالمي على وضع الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول مؤشرات النجاح.. حجز 85% من مساحات "معرض الدفاع العالمي"
سبق

تستمرّ شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية في تسجيل اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي مع وصول نسبة الحجوزات الإجمالية إلى 85% من المساحات المتاحة في الحدث العالمي الرائد في مجال الدفاع والأمن الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022م.

ويضمّ معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى العديد من الشركات الرائدة في صناعة الدفاع والأمن بما فيها شركات دفاع عالمية كبرى مثل "إمبراير، وجنرال داينمكس، ولوكهيد مارتن، ونورينكو، ورولز-رويس".

وأكّد عدد من الجهات الحكومية في المملكة مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ مشاركتها في المعرض إلى جانب مجموعة من أكبر الشركات الدفاعية في المملكة بما فيها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكيـة، وشركة وهج.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي: المعرض يتيح فرصاً كبيرة أمام العارضين والمستثمرين للمشاركة في سوق يسعى لتوطين قطاع حيوي يقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم.

وأضاف: أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية، وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح الأطراف كافة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود: حماس ورغبة الشركات العالمية على حجز المساحات المتاحة هو دلالة واضحة على أهمية هذا المعرض كمنصة تتيح للمرّة الأولى المجال أمام الشركات العالمية للاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها قادة صناعة الدفاع في المملكة.

وأضاف: اللجنة المنظمة للمعرض تعمل على توفير بيئة مثالية هي الأفضل على مستوى العالم لتنظيم اللقاءات بين صناع القرار في صناعة الدفاع العالمية، واستعراض قدرات المصنعين وأولوياتهم من حيث الابتكار الدفاعي وحلول التوافق العملياتي في مختلف المجالات الدفاعية.

يشار إلى أن معرض الدفاع العالمي ينظم مرّة كل عامين، ويركّز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء.

ويتيح المعرض لمؤسسات الصناعات العسكرية مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا؛ حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة القطاع على التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن.

ويركز معرض الدفاع العالمي على وضع الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
04:12 PM

أول مؤشرات النجاح.. حجز 85% من مساحات "معرض الدفاع العالمي"

وسط حضور واسع للعديد من الشركات العالمية في القطاع.. تعرف عليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستمرّ شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية في تسجيل اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي مع وصول نسبة الحجوزات الإجمالية إلى 85% من المساحات المتاحة في الحدث العالمي الرائد في مجال الدفاع والأمن الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022م.

ويضمّ معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى العديد من الشركات الرائدة في صناعة الدفاع والأمن بما فيها شركات دفاع عالمية كبرى مثل "إمبراير، وجنرال داينمكس، ولوكهيد مارتن، ونورينكو، ورولز-رويس".

وأكّد عدد من الجهات الحكومية في المملكة مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ مشاركتها في المعرض إلى جانب مجموعة من أكبر الشركات الدفاعية في المملكة بما فيها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكيـة، وشركة وهج.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي: المعرض يتيح فرصاً كبيرة أمام العارضين والمستثمرين للمشاركة في سوق يسعى لتوطين قطاع حيوي يقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم.

وأضاف: أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية، وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح الأطراف كافة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود: حماس ورغبة الشركات العالمية على حجز المساحات المتاحة هو دلالة واضحة على أهمية هذا المعرض كمنصة تتيح للمرّة الأولى المجال أمام الشركات العالمية للاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها قادة صناعة الدفاع في المملكة.

وأضاف: اللجنة المنظمة للمعرض تعمل على توفير بيئة مثالية هي الأفضل على مستوى العالم لتنظيم اللقاءات بين صناع القرار في صناعة الدفاع العالمية، واستعراض قدرات المصنعين وأولوياتهم من حيث الابتكار الدفاعي وحلول التوافق العملياتي في مختلف المجالات الدفاعية.

يشار إلى أن معرض الدفاع العالمي ينظم مرّة كل عامين، ويركّز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء.

ويتيح المعرض لمؤسسات الصناعات العسكرية مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا؛ حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة القطاع على التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن.

ويركز معرض الدفاع العالمي على وضع الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

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