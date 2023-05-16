بولايات تايلند.."الشؤون الإسلامية" تواصل توزيع 4 آلاف سلة رمضانية

رؤساء المجالس الإسلامية يثمنون دور برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في تايلند، جهودها في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور على المسلمين في ولايات تايلند للعام الجاري 1441هــ، حيث وزعت الوزارة في بانكوك أكثر من ٤٠٠٠ سلة غذائية، ليستفيد منها أكثر من ٣٠ ألف مسلم بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجالس الإسلامية في ولايات تايلند.

وأكد عضو البرلمان التايلندي عن ولاية فطاني الشيخ انوار صالح، أن حكومة المملكة العربية السعودية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لا تزال تمد يد العون للمسلمين في السراء والضراء وهو ليس بغريب على مملكة الإنسانية، منوهاً بتخصيص عدد من السلال لرجال الشرطة والمرابطين على أمن الناس في مساهمة لتخفيف آثار وباء كورونا على الناس في هذا الشهر المبارك.

من ناحيتهم، أثنى عدد من رؤساء المجالس الإسلامية، ومنهم رئيس المجلس الإسلامي في بانكوك ساماد مالوليم، ورئيس المجلس الإسلامي في فتالونج الدكتور أحمد إحسان، وكذلك وكيل المجلس الإسلامي في فطاني صلاح الدين حاج محمد، على مكرمة خادم الحرمين الشريفين واليد الحانية السخية على المسلمين والفقراء، وخاصة في هذه الأيام التي يلتزم الناس بالبقاء في البيوت وفق الإجراءات الوقائية.

وأجمعوا في ختام تصريحاتهم بالشكر والتقدير لقيادة المملكة على مواقفها الراسخة الداعمة لكل المسلمين بالعالم، اتساقاً مع ريادتها للعمل الإسلامي وحرصها على مد جسور التواصل مع كل المسلمين بالعالم، منوهين بدور وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرنامج وفق الإجراءات الاحترازية وبكل مهنية أسهمت في تنوع فئات المستفيدين منه بولايات تايلند.