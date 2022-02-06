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"إثراء" يعرض المشاريع الفائزة في برنامج "الحلول الإبداعية" لعام 2021

فيما أعلن المركز عن بدء التسجيل لعام 2022

يُطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يوم غدٍ مرحلة تبنّي مشاريع برنامج "الحلول الإبداعية" التي تأهلت للمرحلة الأخيرة وذلك لعرضها، والبالغ عددها 5 مشاريع من بين 30 مشروعًا، يستمر لمدة 3 أيام، كما سيتيح للمهتمين والمستثمرين من مؤسسات وأفراد فرصة الاطلاع على المخرجات النهائية للمشاريع؛ بهدف تحويلها إلى منتجات تُطرح في الأسواق المحلية والعالمية.

يأتي ذلك تماشيًا مع دور "إثراء" المتمثّل في دعم وتطوير صناعة المحتوى بحلول تقنية مستدامة، معلنًا عن فتح باب التسجيل لبرنامج "الحلول الإبداعية" للعام الحالي وذلك تحت عنوان "حلول تفاعلية تقنية"، ويشمل البرنامج مسارات تدريبية خُصصت للمرشحين، وصولًا إلى المرحلة الأخيرة التي تستقطب الشركات ومؤسسات التمويل على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضحت رئيسة قسم الإبداع والابتكار مزنة الزامل أن "إثراء" تواصل مع عدّة مؤسسات وشركات لتبنّي المشاريع الخمسة التي تأهلت للمرحلة الأخيرة، حيث أبدى المستثمرون في القطاع الإبداعي اهتمامهم بالمخرجات النهائية للمشاريع، وستتاح لهم الفرصة بدءًا من تاريخ 7 فبراير للاطلاع على النماذج النهائية للمشاريع وهي: مشروع تاريخ العلماء القُدامى ومشروع رحلة استكشافية لانتشاء شعور هطول المطر ومشروع القط العسيري ومشروع توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية عبر لعبة تقنية إلى جانب مشروع تصميم رحلات استكشافية.

وبيّنت الزامل أن المشاريع التي حظيت بالدعم وتأهلت للمرحلة الأخيرة أحدها يعود إلى "تاريخ العلماء القدامى" لتحويل نظرياتهم العلمية إلى إبداعية بطريقة نشطة؛ للنهوض بجوانب التعليم بما يواكب وتيرة الحياة المتسارعة، فيما يخوض مشارك آخر "رحلة استكشافية" لانتشاء شعور هطول المطر، بغض النظر عن المكان وإن لم يكن ماطرًا، حيث تم تصميم مكان يخلو من نزول المطر، إلا أن قاطنيه يشعرون بتراشق حبّات المطر، و"للقط العسيري" حضور مغاير، فصمم أحد المشاركين لعبة بألوان ذاك الفنّ العريق بطريقة تقنية، وما بدا لافتًا أيضًا مشروع "توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية" عبر لعبة تقنية بضياع طفل وجد ضالته وهو يجوب مناطق المملكة منذ تاريخ التوحيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إثراء" يعرض المشاريع الفائزة في برنامج "الحلول الإبداعية" لعام 2021
سبق

يُطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يوم غدٍ مرحلة تبنّي مشاريع برنامج "الحلول الإبداعية" التي تأهلت للمرحلة الأخيرة وذلك لعرضها، والبالغ عددها 5 مشاريع من بين 30 مشروعًا، يستمر لمدة 3 أيام، كما سيتيح للمهتمين والمستثمرين من مؤسسات وأفراد فرصة الاطلاع على المخرجات النهائية للمشاريع؛ بهدف تحويلها إلى منتجات تُطرح في الأسواق المحلية والعالمية.

يأتي ذلك تماشيًا مع دور "إثراء" المتمثّل في دعم وتطوير صناعة المحتوى بحلول تقنية مستدامة، معلنًا عن فتح باب التسجيل لبرنامج "الحلول الإبداعية" للعام الحالي وذلك تحت عنوان "حلول تفاعلية تقنية"، ويشمل البرنامج مسارات تدريبية خُصصت للمرشحين، وصولًا إلى المرحلة الأخيرة التي تستقطب الشركات ومؤسسات التمويل على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضحت رئيسة قسم الإبداع والابتكار مزنة الزامل أن "إثراء" تواصل مع عدّة مؤسسات وشركات لتبنّي المشاريع الخمسة التي تأهلت للمرحلة الأخيرة، حيث أبدى المستثمرون في القطاع الإبداعي اهتمامهم بالمخرجات النهائية للمشاريع، وستتاح لهم الفرصة بدءًا من تاريخ 7 فبراير للاطلاع على النماذج النهائية للمشاريع وهي: مشروع تاريخ العلماء القُدامى ومشروع رحلة استكشافية لانتشاء شعور هطول المطر ومشروع القط العسيري ومشروع توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية عبر لعبة تقنية إلى جانب مشروع تصميم رحلات استكشافية.

وبيّنت الزامل أن المشاريع التي حظيت بالدعم وتأهلت للمرحلة الأخيرة أحدها يعود إلى "تاريخ العلماء القدامى" لتحويل نظرياتهم العلمية إلى إبداعية بطريقة نشطة؛ للنهوض بجوانب التعليم بما يواكب وتيرة الحياة المتسارعة، فيما يخوض مشارك آخر "رحلة استكشافية" لانتشاء شعور هطول المطر، بغض النظر عن المكان وإن لم يكن ماطرًا، حيث تم تصميم مكان يخلو من نزول المطر، إلا أن قاطنيه يشعرون بتراشق حبّات المطر، و"للقط العسيري" حضور مغاير، فصمم أحد المشاركين لعبة بألوان ذاك الفنّ العريق بطريقة تقنية، وما بدا لافتًا أيضًا مشروع "توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية" عبر لعبة تقنية بضياع طفل وجد ضالته وهو يجوب مناطق المملكة منذ تاريخ التوحيد.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
04:59 PM

"إثراء" يعرض المشاريع الفائزة في برنامج "الحلول الإبداعية" لعام 2021

فيما أعلن المركز عن بدء التسجيل لعام 2022

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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يُطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يوم غدٍ مرحلة تبنّي مشاريع برنامج "الحلول الإبداعية" التي تأهلت للمرحلة الأخيرة وذلك لعرضها، والبالغ عددها 5 مشاريع من بين 30 مشروعًا، يستمر لمدة 3 أيام، كما سيتيح للمهتمين والمستثمرين من مؤسسات وأفراد فرصة الاطلاع على المخرجات النهائية للمشاريع؛ بهدف تحويلها إلى منتجات تُطرح في الأسواق المحلية والعالمية.

يأتي ذلك تماشيًا مع دور "إثراء" المتمثّل في دعم وتطوير صناعة المحتوى بحلول تقنية مستدامة، معلنًا عن فتح باب التسجيل لبرنامج "الحلول الإبداعية" للعام الحالي وذلك تحت عنوان "حلول تفاعلية تقنية"، ويشمل البرنامج مسارات تدريبية خُصصت للمرشحين، وصولًا إلى المرحلة الأخيرة التي تستقطب الشركات ومؤسسات التمويل على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضحت رئيسة قسم الإبداع والابتكار مزنة الزامل أن "إثراء" تواصل مع عدّة مؤسسات وشركات لتبنّي المشاريع الخمسة التي تأهلت للمرحلة الأخيرة، حيث أبدى المستثمرون في القطاع الإبداعي اهتمامهم بالمخرجات النهائية للمشاريع، وستتاح لهم الفرصة بدءًا من تاريخ 7 فبراير للاطلاع على النماذج النهائية للمشاريع وهي: مشروع تاريخ العلماء القُدامى ومشروع رحلة استكشافية لانتشاء شعور هطول المطر ومشروع القط العسيري ومشروع توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية عبر لعبة تقنية إلى جانب مشروع تصميم رحلات استكشافية.

وبيّنت الزامل أن المشاريع التي حظيت بالدعم وتأهلت للمرحلة الأخيرة أحدها يعود إلى "تاريخ العلماء القدامى" لتحويل نظرياتهم العلمية إلى إبداعية بطريقة نشطة؛ للنهوض بجوانب التعليم بما يواكب وتيرة الحياة المتسارعة، فيما يخوض مشارك آخر "رحلة استكشافية" لانتشاء شعور هطول المطر، بغض النظر عن المكان وإن لم يكن ماطرًا، حيث تم تصميم مكان يخلو من نزول المطر، إلا أن قاطنيه يشعرون بتراشق حبّات المطر، و"للقط العسيري" حضور مغاير، فصمم أحد المشاركين لعبة بألوان ذاك الفنّ العريق بطريقة تقنية، وما بدا لافتًا أيضًا مشروع "توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية" عبر لعبة تقنية بضياع طفل وجد ضالته وهو يجوب مناطق المملكة منذ تاريخ التوحيد.

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