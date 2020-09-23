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متوشحًا باللون الأخضر.. شاهد صورة جوية لفرع "إسلامية حائل" تلفت الأنظار

ضمن أعماله المتنوعة بمشاركة الدعاة والخطباء

أظهرت صورة جوية لمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحائل وهو يتوشح باللون الأخضر تزامناً مع اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- في لفتة جميلة لمواكبة هذه الذكرى الوطنية.

وأطلق الفرع عدداً من الفعاليات والبرامج والمبادرات بمشاركة الدعاء والأئمة ومنسوبي الفرع؛ بهدف تأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتي تؤكد واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود ولاة أمرها من خلال البرامج الدعوية المتنوعة المتزامنة مع هذه الذكرى بمساجد وجوامع المملكة.

وتأتي هذه الاعمال والبرامج في إطار توجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية تميز مشاركة فروع الوزارة في اليوم الوطني للمملكة والذي يحمل في طياته تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة.

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متوشحًا باللون الأخضر.. شاهد صورة جوية لفرع "إسلامية حائل" تلفت الأنظار
سبق

أظهرت صورة جوية لمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحائل وهو يتوشح باللون الأخضر تزامناً مع اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- في لفتة جميلة لمواكبة هذه الذكرى الوطنية.

وأطلق الفرع عدداً من الفعاليات والبرامج والمبادرات بمشاركة الدعاء والأئمة ومنسوبي الفرع؛ بهدف تأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتي تؤكد واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود ولاة أمرها من خلال البرامج الدعوية المتنوعة المتزامنة مع هذه الذكرى بمساجد وجوامع المملكة.

وتأتي هذه الاعمال والبرامج في إطار توجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية تميز مشاركة فروع الوزارة في اليوم الوطني للمملكة والذي يحمل في طياته تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
05:58 PM

متوشحًا باللون الأخضر.. شاهد صورة جوية لفرع "إسلامية حائل" تلفت الأنظار

ضمن أعماله المتنوعة بمشاركة الدعاة والخطباء

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
102

أظهرت صورة جوية لمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحائل وهو يتوشح باللون الأخضر تزامناً مع اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- في لفتة جميلة لمواكبة هذه الذكرى الوطنية.

وأطلق الفرع عدداً من الفعاليات والبرامج والمبادرات بمشاركة الدعاء والأئمة ومنسوبي الفرع؛ بهدف تأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتي تؤكد واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود ولاة أمرها من خلال البرامج الدعوية المتنوعة المتزامنة مع هذه الذكرى بمساجد وجوامع المملكة.

وتأتي هذه الاعمال والبرامج في إطار توجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية تميز مشاركة فروع الوزارة في اليوم الوطني للمملكة والذي يحمل في طياته تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة.

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