"أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يوليو 2021.
ورفعت أرامكو أسعار عقود البروبان لشهر الى 620 دولارًا للطن بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يونيو 2021.
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يوليو 2021.
ورفعت أرامكو أسعار عقود البروبان لشهر الى 620 دولارًا للطن بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يونيو 2021.أرامكو السعودية
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يوليو 2021.
ورفعت أرامكو أسعار عقود البروبان لشهر الى 620 دولارًا للطن بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يونيو 2021.
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يوليو 2021.
ورفعت أرامكو أسعار عقود البروبان لشهر الى 620 دولارًا للطن بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يونيو 2021.