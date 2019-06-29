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"أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو

بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار يونيو

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يوليو 2021.

ورفعت أرامكو أسعار عقود البروبان لشهر الى 620 دولارًا للطن بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يونيو 2021.

أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو
سبق

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يوليو 2021.

ورفعت أرامكو أسعار عقود البروبان لشهر الى 620 دولارًا للطن بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يونيو 2021.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
02:36 PM

"أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو

بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يوليو 2021.

ورفعت أرامكو أسعار عقود البروبان لشهر الى 620 دولارًا للطن بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يونيو 2021.

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38 مليار ..

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