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محافظ محايل يتوعد باتخاذ الإجراءات ضد مصوّر مقطع فيديو "سوق المواشي"

تشكيل لجنة تضمّ المحافظة والشرطة والبلدية لمتابعة الوضع

أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مصور المقطع الذي أظهر ازدحاماً كبيراً بسوق المواشي بمحايل اليوم؛ نظراً لأنه لا يمثل أي وسيلة إعلامية رسمية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة محايل عبدالله الغالبي: إشارة لما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" اليوم لمقطع فيديو لا يتجاوز عرضه 31 ثانية لسوق المواشي بمحايل عسير، ونظراً لما لأهمية ذلك فقد أكد محافظ محايل المكلف إلى أنه تابع مع مدير الشرطة ومدير المرور ورئيس البلدية بالمحافظة تنظيم الحركة الأمنية داخل السوق والتأكيد على دخول مركبات المواشي، وتحويل مركبات المتسوقين للمواقف الخاصة بها.

وأضاف: سيتم تشكيل لجنة من المحافظة والشرطة والبلدية وفرع وزارة البيئة والزراعة؛ للوقوف على سوق الماشية بالمحافظة لتطبيق الاحترازات الصحية للوقاية من جائحة "كورونا"، واتخاذ الإجراءات النظامية لمصور مقطع أظهر ازدحاماً بسوق المواشي بمحايل اليوم؛ لكونه لا يمثل أي وسيلة إعلامية رسمية.

وشدد "الفلقي" على أهمية أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية سواء أكانت من المحافظة أو الجهات الرسمية.

من جهة أخرى، أكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة بتنسيق دخول المركبات الخاصة ببيع المواشي فقط، مع التأكيد على أهمية أخذ مسافات كافية بين مرتادي سوق المواشي من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، واستخدام الكمامات والمعقمات.

وذكر أنه تم التأكيد على جميع الباعة بعدم إنزال المواشي إلى وسط السوق، والاكتفاء ببقاء المواشي في صناديق المركبات، منوهاً بأنه يوجد عدد من مراقبي البلدية في السوق بشكل يومي لمراقبة السوق وتنظيمه.

وكان مواطن قد نشر عبر سنابه مقطعاً أظهر مدى الازدحام الشديد الذي شهده سوق المواشي بمحايل صباح اليوم، موجهاً عدة تساؤلات لمرتادي السوق والمسؤولين بالمحافظة.

محايل عسير محافظ محايل المكلف علي الفلقي سوق المواشي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ محايل يتوعد باتخاذ الإجراءات ضد مصوّر مقطع فيديو "سوق المواشي"
سبق

أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مصور المقطع الذي أظهر ازدحاماً كبيراً بسوق المواشي بمحايل اليوم؛ نظراً لأنه لا يمثل أي وسيلة إعلامية رسمية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة محايل عبدالله الغالبي: إشارة لما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" اليوم لمقطع فيديو لا يتجاوز عرضه 31 ثانية لسوق المواشي بمحايل عسير، ونظراً لما لأهمية ذلك فقد أكد محافظ محايل المكلف إلى أنه تابع مع مدير الشرطة ومدير المرور ورئيس البلدية بالمحافظة تنظيم الحركة الأمنية داخل السوق والتأكيد على دخول مركبات المواشي، وتحويل مركبات المتسوقين للمواقف الخاصة بها.

وأضاف: سيتم تشكيل لجنة من المحافظة والشرطة والبلدية وفرع وزارة البيئة والزراعة؛ للوقوف على سوق الماشية بالمحافظة لتطبيق الاحترازات الصحية للوقاية من جائحة "كورونا"، واتخاذ الإجراءات النظامية لمصور مقطع أظهر ازدحاماً بسوق المواشي بمحايل اليوم؛ لكونه لا يمثل أي وسيلة إعلامية رسمية.

وشدد "الفلقي" على أهمية أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية سواء أكانت من المحافظة أو الجهات الرسمية.

من جهة أخرى، أكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة بتنسيق دخول المركبات الخاصة ببيع المواشي فقط، مع التأكيد على أهمية أخذ مسافات كافية بين مرتادي سوق المواشي من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، واستخدام الكمامات والمعقمات.

وذكر أنه تم التأكيد على جميع الباعة بعدم إنزال المواشي إلى وسط السوق، والاكتفاء ببقاء المواشي في صناديق المركبات، منوهاً بأنه يوجد عدد من مراقبي البلدية في السوق بشكل يومي لمراقبة السوق وتنظيمه.

وكان مواطن قد نشر عبر سنابه مقطعاً أظهر مدى الازدحام الشديد الذي شهده سوق المواشي بمحايل صباح اليوم، موجهاً عدة تساؤلات لمرتادي السوق والمسؤولين بالمحافظة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:13 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:26 PM

محافظ محايل يتوعد باتخاذ الإجراءات ضد مصوّر مقطع فيديو "سوق المواشي"

تشكيل لجنة تضمّ المحافظة والشرطة والبلدية لمتابعة الوضع

A A A
محمد طيران - محايل عسير
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3,585

أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مصور المقطع الذي أظهر ازدحاماً كبيراً بسوق المواشي بمحايل اليوم؛ نظراً لأنه لا يمثل أي وسيلة إعلامية رسمية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة محايل عبدالله الغالبي: إشارة لما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" اليوم لمقطع فيديو لا يتجاوز عرضه 31 ثانية لسوق المواشي بمحايل عسير، ونظراً لما لأهمية ذلك فقد أكد محافظ محايل المكلف إلى أنه تابع مع مدير الشرطة ومدير المرور ورئيس البلدية بالمحافظة تنظيم الحركة الأمنية داخل السوق والتأكيد على دخول مركبات المواشي، وتحويل مركبات المتسوقين للمواقف الخاصة بها.

وأضاف: سيتم تشكيل لجنة من المحافظة والشرطة والبلدية وفرع وزارة البيئة والزراعة؛ للوقوف على سوق الماشية بالمحافظة لتطبيق الاحترازات الصحية للوقاية من جائحة "كورونا"، واتخاذ الإجراءات النظامية لمصور مقطع أظهر ازدحاماً بسوق المواشي بمحايل اليوم؛ لكونه لا يمثل أي وسيلة إعلامية رسمية.

وشدد "الفلقي" على أهمية أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية سواء أكانت من المحافظة أو الجهات الرسمية.

من جهة أخرى، أكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة بتنسيق دخول المركبات الخاصة ببيع المواشي فقط، مع التأكيد على أهمية أخذ مسافات كافية بين مرتادي سوق المواشي من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، واستخدام الكمامات والمعقمات.

وذكر أنه تم التأكيد على جميع الباعة بعدم إنزال المواشي إلى وسط السوق، والاكتفاء ببقاء المواشي في صناديق المركبات، منوهاً بأنه يوجد عدد من مراقبي البلدية في السوق بشكل يومي لمراقبة السوق وتنظيمه.

وكان مواطن قد نشر عبر سنابه مقطعاً أظهر مدى الازدحام الشديد الذي شهده سوق المواشي بمحايل صباح اليوم، موجهاً عدة تساؤلات لمرتادي السوق والمسؤولين بالمحافظة.

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