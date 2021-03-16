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"الوطنية لحقوق الإنسان" تشيد بجهود حكومة خادم الحرمين في مكافحة "كورونا"

"القحطاني": قرارات منع الاجتماعات تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة التزام الجميع بتدابير الصحّة العامة المتعلقة بمكافحة الفيروس.

وفي التفاصيل، نوه رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة وتهدف إلى حماية الإنسان من هذا الفيروس.

ودعا "القحطاني" المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتوجيهات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية والعمل على تطبيقها بشكل دقيق حفاظاً على السلامة والصحة العامة.


وقال الدكتور القحطاني: " إن القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بمنع الاجتماعات وإقامة المناسبات هي قرارات استثنائية مهمة تهدف إلى حماية الإنسان وسلامته وصحته، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه، وأن يديم على الجميع الصحة والسلامة.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطنية لحقوق الإنسان" تشيد بجهود حكومة خادم الحرمين في مكافحة "كورونا"
سبق

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة التزام الجميع بتدابير الصحّة العامة المتعلقة بمكافحة الفيروس.

وفي التفاصيل، نوه رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة وتهدف إلى حماية الإنسان من هذا الفيروس.

ودعا "القحطاني" المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتوجيهات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية والعمل على تطبيقها بشكل دقيق حفاظاً على السلامة والصحة العامة.


وقال الدكتور القحطاني: " إن القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بمنع الاجتماعات وإقامة المناسبات هي قرارات استثنائية مهمة تهدف إلى حماية الإنسان وسلامته وصحته، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه، وأن يديم على الجميع الصحة والسلامة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:22 AM

"الوطنية لحقوق الإنسان" تشيد بجهود حكومة خادم الحرمين في مكافحة "كورونا"

"القحطاني": قرارات منع الاجتماعات تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة التزام الجميع بتدابير الصحّة العامة المتعلقة بمكافحة الفيروس.

وفي التفاصيل، نوه رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة وتهدف إلى حماية الإنسان من هذا الفيروس.

ودعا "القحطاني" المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتوجيهات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية والعمل على تطبيقها بشكل دقيق حفاظاً على السلامة والصحة العامة.


وقال الدكتور القحطاني: " إن القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بمنع الاجتماعات وإقامة المناسبات هي قرارات استثنائية مهمة تهدف إلى حماية الإنسان وسلامته وصحته، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه، وأن يديم على الجميع الصحة والسلامة.

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