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لسلامة الجميع.. النوري للتسوق تصدر بيانًا حول إغلاق فرعها بشوقية مكة بسبب كورونا

قالت: رصدنا ارتفاعًا في درجة حرارة أحد العمالة والفحوصات أثبتت إيجابية الاختبار

أصدرت إدارة النوري للتموين الغذائي، تنويهًا حول إغلاق فرعها في الشوقية بعد رصد اشتباه بإصابة أحد عمالها بارتفاع بدرجة الحرارة وتعرضه لفيروس كورونا.

فقالت في بيانها: عملاءنا الكرام، منذ بدء انتشار فيروس كورونا، ونحن نفخر بجهود أبطالنا في فروعنا لتلبية احتياجاتكم، والذين هم معرضون للإصابة وانتقال العدوى مثل بقية القطاعات التي يوجد بها اختلاط مع الآخرين، رغم حرصنا الشديد والالتزام بجميع التوجيهات والإجراءات الاحترازية والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة.

والتزامًا بمبدأ الشفافية والوضوح معكم؛ نود الإفادة: أنه حسب الإجراء المتبع بالتأكد من سلامة الموظفين قبل العمل لسلامتكم وسلامتهم؛ ومن أحد تلك الإجراءات الاحترازية قياس درجة الحرارة، لوحظ ارتفاع في درجة حرارة أحد العاملين بفرع الشوقية، وتم عزله على الفور احترازيًّا والتواصل مع الجهات المختصة، التي بدورها قامت مشكورة بمباشرة البلاغ على الفور، وبعد إجراء الفحوصات تبين إيجابية النتائج؛ مما استوجب عزل جميع المخالطين كإجراء وقائي، وأخذ عينات منهم للتأكد من سلامتهم، وكذلك لحرصنا على سلامتكم وسلامه موظفينا تم إغلاق المركز حتى الانتهاء من تعقيمة كاملًا من قبل شركة مختصة، وكذلك تم تعقيم سكن الموظفين، وبأن جميع فروعنا الأخرى ما زالت تعمل في خدمتكم، كذلك خدمة توصيل الطلبات.

ونتوجّه بالشكر الجزيل لوزارة الصحة، أمانة العاصمة المقدسة، هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة؛ على سرعة تجاوبهم معنا. ونؤكد مرة أخرى حرصنا الشديد على سلامة وصحة عملائنا وموظفينا، والتزامنا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

النوري للتموين الغذائي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لسلامة الجميع.. النوري للتسوق تصدر بيانًا حول إغلاق فرعها بشوقية مكة بسبب كورونا
سبق

أصدرت إدارة النوري للتموين الغذائي، تنويهًا حول إغلاق فرعها في الشوقية بعد رصد اشتباه بإصابة أحد عمالها بارتفاع بدرجة الحرارة وتعرضه لفيروس كورونا.

فقالت في بيانها: عملاءنا الكرام، منذ بدء انتشار فيروس كورونا، ونحن نفخر بجهود أبطالنا في فروعنا لتلبية احتياجاتكم، والذين هم معرضون للإصابة وانتقال العدوى مثل بقية القطاعات التي يوجد بها اختلاط مع الآخرين، رغم حرصنا الشديد والالتزام بجميع التوجيهات والإجراءات الاحترازية والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة.

والتزامًا بمبدأ الشفافية والوضوح معكم؛ نود الإفادة: أنه حسب الإجراء المتبع بالتأكد من سلامة الموظفين قبل العمل لسلامتكم وسلامتهم؛ ومن أحد تلك الإجراءات الاحترازية قياس درجة الحرارة، لوحظ ارتفاع في درجة حرارة أحد العاملين بفرع الشوقية، وتم عزله على الفور احترازيًّا والتواصل مع الجهات المختصة، التي بدورها قامت مشكورة بمباشرة البلاغ على الفور، وبعد إجراء الفحوصات تبين إيجابية النتائج؛ مما استوجب عزل جميع المخالطين كإجراء وقائي، وأخذ عينات منهم للتأكد من سلامتهم، وكذلك لحرصنا على سلامتكم وسلامه موظفينا تم إغلاق المركز حتى الانتهاء من تعقيمة كاملًا من قبل شركة مختصة، وكذلك تم تعقيم سكن الموظفين، وبأن جميع فروعنا الأخرى ما زالت تعمل في خدمتكم، كذلك خدمة توصيل الطلبات.

ونتوجّه بالشكر الجزيل لوزارة الصحة، أمانة العاصمة المقدسة، هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة؛ على سرعة تجاوبهم معنا. ونؤكد مرة أخرى حرصنا الشديد على سلامة وصحة عملائنا وموظفينا، والتزامنا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
08:16 PM

لسلامة الجميع.. النوري للتسوق تصدر بيانًا حول إغلاق فرعها بشوقية مكة بسبب كورونا

قالت: رصدنا ارتفاعًا في درجة حرارة أحد العمالة والفحوصات أثبتت إيجابية الاختبار

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أصدرت إدارة النوري للتموين الغذائي، تنويهًا حول إغلاق فرعها في الشوقية بعد رصد اشتباه بإصابة أحد عمالها بارتفاع بدرجة الحرارة وتعرضه لفيروس كورونا.

فقالت في بيانها: عملاءنا الكرام، منذ بدء انتشار فيروس كورونا، ونحن نفخر بجهود أبطالنا في فروعنا لتلبية احتياجاتكم، والذين هم معرضون للإصابة وانتقال العدوى مثل بقية القطاعات التي يوجد بها اختلاط مع الآخرين، رغم حرصنا الشديد والالتزام بجميع التوجيهات والإجراءات الاحترازية والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة.

والتزامًا بمبدأ الشفافية والوضوح معكم؛ نود الإفادة: أنه حسب الإجراء المتبع بالتأكد من سلامة الموظفين قبل العمل لسلامتكم وسلامتهم؛ ومن أحد تلك الإجراءات الاحترازية قياس درجة الحرارة، لوحظ ارتفاع في درجة حرارة أحد العاملين بفرع الشوقية، وتم عزله على الفور احترازيًّا والتواصل مع الجهات المختصة، التي بدورها قامت مشكورة بمباشرة البلاغ على الفور، وبعد إجراء الفحوصات تبين إيجابية النتائج؛ مما استوجب عزل جميع المخالطين كإجراء وقائي، وأخذ عينات منهم للتأكد من سلامتهم، وكذلك لحرصنا على سلامتكم وسلامه موظفينا تم إغلاق المركز حتى الانتهاء من تعقيمة كاملًا من قبل شركة مختصة، وكذلك تم تعقيم سكن الموظفين، وبأن جميع فروعنا الأخرى ما زالت تعمل في خدمتكم، كذلك خدمة توصيل الطلبات.

ونتوجّه بالشكر الجزيل لوزارة الصحة، أمانة العاصمة المقدسة، هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة؛ على سرعة تجاوبهم معنا. ونؤكد مرة أخرى حرصنا الشديد على سلامة وصحة عملائنا وموظفينا، والتزامنا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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