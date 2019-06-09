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"الدهناوي" إلى رتبة "مقدم"

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد "وليد الدهناوي" مدير إدارة سفر السعوديين بجوازات منطقة جازان، إلى رتبته الجديدة "مقدم".

وأعرب المقدم "الدهناوي" عن سعادته بالترقية وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

أسرة صحيفة "سبق" تهنّئ "المقدم وليد" على الترقية، متمنّين له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.

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"الدهناوي" إلى رتبة "مقدم"
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد "وليد الدهناوي" مدير إدارة سفر السعوديين بجوازات منطقة جازان، إلى رتبته الجديدة "مقدم".

وأعرب المقدم "الدهناوي" عن سعادته بالترقية وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

أسرة صحيفة "سبق" تهنّئ "المقدم وليد" على الترقية، متمنّين له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
07:10 PM

"الدهناوي" إلى رتبة "مقدم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد "وليد الدهناوي" مدير إدارة سفر السعوديين بجوازات منطقة جازان، إلى رتبته الجديدة "مقدم".

وأعرب المقدم "الدهناوي" عن سعادته بالترقية وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

أسرة صحيفة "سبق" تهنّئ "المقدم وليد" على الترقية، متمنّين له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,452
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,278
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,357
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,090

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