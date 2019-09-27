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شاهد كيف نحَتَ 60 طالبًا ومعلمًا مشاعرهم على حائط "الوطن بعيون أبنائه"

مسابقة أطلقها "تعليم الأفلاج" بطابع إلكتروني تزامنًا مع يوم الوطن 89 للمملكة

تنافَسَ أكثرُ من 60 مشاركًا بالرسم على الحائط الإلكتروني "الوطن بعيون أبنائه"، الذي أطلقته إدارة تعليم الأفلاج؛ ممثلة في قسم التربية الفنية، تزامًا مع اليوم الوطني 89 للمملكة.
وشهدت مسابقة معرض التربية الفنية الإلكتروني، تنافسًا كبيرًا بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمدارس المحافظة، نحتوا مشاعرهم الوطنية من خلال مشاركات تنوعت فيها الرسومات التي تُحاكي عراقة الماضي وتطورات الحاضر؛ مُعبّرين عن الاعتزاز بالوطن والفرحة بالمناسبة الغالية والولاء للقيادة برسومات تحمل صور الملك وولي عهده الأمين، حفظهما الله.
من جهته، ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك، أن مسابقة معرض التربية الفنية الإلكتروني "الوطن بعيون أبنائه" شهدت مشاركة أكثر 60 مشاركًا (معلمين ومعلمات وطالبًا وطالبة)، تنوعت فيها الرسومات الوطنية، وتَنافَسَ خلالها المشاركون بنثر مشاعر وطنية برسومات تعبيرية جميلة.

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شاهد كيف نحَتَ 60 طالبًا ومعلمًا مشاعرهم على حائط "الوطن بعيون أبنائه"
سبق

تنافَسَ أكثرُ من 60 مشاركًا بالرسم على الحائط الإلكتروني "الوطن بعيون أبنائه"، الذي أطلقته إدارة تعليم الأفلاج؛ ممثلة في قسم التربية الفنية، تزامًا مع اليوم الوطني 89 للمملكة.
وشهدت مسابقة معرض التربية الفنية الإلكتروني، تنافسًا كبيرًا بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمدارس المحافظة، نحتوا مشاعرهم الوطنية من خلال مشاركات تنوعت فيها الرسومات التي تُحاكي عراقة الماضي وتطورات الحاضر؛ مُعبّرين عن الاعتزاز بالوطن والفرحة بالمناسبة الغالية والولاء للقيادة برسومات تحمل صور الملك وولي عهده الأمين، حفظهما الله.
من جهته، ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك، أن مسابقة معرض التربية الفنية الإلكتروني "الوطن بعيون أبنائه" شهدت مشاركة أكثر 60 مشاركًا (معلمين ومعلمات وطالبًا وطالبة)، تنوعت فيها الرسومات الوطنية، وتَنافَسَ خلالها المشاركون بنثر مشاعر وطنية برسومات تعبيرية جميلة.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
03:43 PM

شاهد كيف نحَتَ 60 طالبًا ومعلمًا مشاعرهم على حائط "الوطن بعيون أبنائه"

مسابقة أطلقها "تعليم الأفلاج" بطابع إلكتروني تزامنًا مع يوم الوطن 89 للمملكة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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تنافَسَ أكثرُ من 60 مشاركًا بالرسم على الحائط الإلكتروني "الوطن بعيون أبنائه"، الذي أطلقته إدارة تعليم الأفلاج؛ ممثلة في قسم التربية الفنية، تزامًا مع اليوم الوطني 89 للمملكة.
وشهدت مسابقة معرض التربية الفنية الإلكتروني، تنافسًا كبيرًا بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمدارس المحافظة، نحتوا مشاعرهم الوطنية من خلال مشاركات تنوعت فيها الرسومات التي تُحاكي عراقة الماضي وتطورات الحاضر؛ مُعبّرين عن الاعتزاز بالوطن والفرحة بالمناسبة الغالية والولاء للقيادة برسومات تحمل صور الملك وولي عهده الأمين، حفظهما الله.
من جهته، ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك، أن مسابقة معرض التربية الفنية الإلكتروني "الوطن بعيون أبنائه" شهدت مشاركة أكثر 60 مشاركًا (معلمين ومعلمات وطالبًا وطالبة)، تنوعت فيها الرسومات الوطنية، وتَنافَسَ خلالها المشاركون بنثر مشاعر وطنية برسومات تعبيرية جميلة.

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