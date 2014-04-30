بسبب عبارة مكشوفة.. وفاة وإصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب مركبة

بمحاذاة طريق محايل- بحر أبو سكينة والهلال الأحمر بعسير باشر الموقع

تسببت عبارة مكشوفة لا يزال العمل جاريا بها في انقلاب مركبة تقل ستة أشخاص من أسرة واحدة؛ الأب والأم وأربعة أطفال .

ونجم عن الحادث الذي وقع بمحايل على طريق بحر أبو سكينة وفاة الأب وأحد أطفاله وإصابة بقية الأسرة بإصابات مختلفة وصفت بالخطيرة، ونقلت جميعها إلى مستشفى محايل العام بواسطة ثلاث فرق إسعافية .

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير، محمد بن حسن الشهري، إن العمليات تلقت عند الساعة 12.1 ظهرا بلاغا عن انقلاب مركبة وتبين سقوطها وسط عبارة كبيرة تقع بمحاذاة طريق محايل- بحر أبو سكينة.

وأضاف أنه تمت مباشرة ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للحادث، مؤكدا أن الحصيلة الأولية كانت وفاة طفل وإصابة خمسة آخرين تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة قبل أن يتوفى الأب بعد وصوله المستشفى.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر بعسير تعازيها لذوي المتوفين، داعية الله للمصابين بالشفاء العاجل .

ودعا متحدث الهيئة بعسير الجميع إلى عدم التجمهر بمواقع الحوادث لما يتسبب فيه ذلك من إعاقة لعمل رجال الإسعاف وسيارات الهلال الأحمر .

وكان مستشفى محايل أعلن حالة الطوارئ فور تلقي البلاغ، ولا يزال يقدم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين.