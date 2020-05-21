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الأرقام المبشرة تتواصل.. تسجيل 2562 حالة شفاء من فيروس كورونا في المملكة

خلال 15 يومًا تجاوز رقم التعافي 28 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ليتجاوز الإجمالي 36 ألف حالة في المملكة، ‏ وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2562 .

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجلت المملكة أرقامًا كبيرة في حالات التعافي.

وكانت قد تجاوزت أرقام حالات التعافي في المملكة أكثر من ثمانية وعشرين ألف حالة تعافٍ خلال خمسة عشر يومًا ويضاف عليها حالات أعلنت اليوم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرقام المبشرة تتواصل.. تسجيل 2562 حالة شفاء من فيروس كورونا في المملكة
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ليتجاوز الإجمالي 36 ألف حالة في المملكة، ‏ وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2562 .

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجلت المملكة أرقامًا كبيرة في حالات التعافي.

وكانت قد تجاوزت أرقام حالات التعافي في المملكة أكثر من ثمانية وعشرين ألف حالة تعافٍ خلال خمسة عشر يومًا ويضاف عليها حالات أعلنت اليوم.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
04:01 PM
اخر تعديل
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:22 AM

الأرقام المبشرة تتواصل.. تسجيل 2562 حالة شفاء من فيروس كورونا في المملكة

خلال 15 يومًا تجاوز رقم التعافي 28 ألفًا

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
12,071

أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ليتجاوز الإجمالي 36 ألف حالة في المملكة، ‏ وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2562 .

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجلت المملكة أرقامًا كبيرة في حالات التعافي.

وكانت قد تجاوزت أرقام حالات التعافي في المملكة أكثر من ثمانية وعشرين ألف حالة تعافٍ خلال خمسة عشر يومًا ويضاف عليها حالات أعلنت اليوم.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

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