اعتذار "الصحة" عن خلل تقني يثير استياء 4500 من خريجي الدبلومات: أين وعد الأحد ؟

طالبوا بسرعة توظيفهم إنفاذاً للعقد الذي أجبرهم على ترك وظائفهم منذ 4 شهور

اعتذرت وزارة الصحة من خلال صفحة البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية لـ4500 خريج من حملة الدبلومات عن عدم نشر رابط حصر الرغبات والذي كان مقرراً يوم أمس الأحد لوجود خلال تقني بحسب ما ذكرت.

وتفصيلاً، أوضحت "الصحة" أنه سيتم الإعلان فور معالجة الخلل وهو ما أثار حالة من الاستياء بين أوساط الخريجين الذين أنهوا البرنامج قبل نحو أربعة أشهر متسائلين: لماذا العطل في هذا التوقيت؟ مطالبين بسرعة توظيفهم إنفاذاً للعقد الذي أجبرهم على ترك وظائفهم.

يشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت من خلال صفحة التدريب أنه سيتم إعلان رابط حصر الرغبات الوظيفية يوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2019م بعد موجة مطالبات استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"سبق" أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ 4 / 9 / 1440هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت، وقالوا: "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية، وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل".

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية؛ حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وبينوا أن ما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.

وكان أمر ملكي قد صدر قبل نحو ستة أعوام يقضي بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الشهادة الجامعية، حيث تم معالجة وضع دفعتين فيما لا تزال الدفعة الثالثة تنتظر، حيث بيّنت الوزارة بحسب خريجين بأنه سيتم استحداث برنامج خاص لإلحاقهم بالبقية العام الحالي.