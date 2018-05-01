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المدلج يدشن الخيمة الدعوية بمقر الملحقية الدينية بكوالالمبور

بحضور عددٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي بماليزيا

دشن الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن مدلج المدلج اليوم الخيمة الدعوية بمقر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين محمود بن حسين قطان، وعددٍ من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين في ماليزيا، ولفيف من منسوبي السفارة في كوالالمبور، وذلك على هامش زيارته الحالية لماليزيا.


ويأتي تشييد وتدشين الخيمة الدعوية بحرم الملحقية بهدف عقد اللقاءات الدورية مع الدعاة وضيوف الملحقية وتنفيذ عددٍ من المناشط الدعوية المتنوعة ومشروعات التفطير الرمضانية، واستضافة سفراء الدول العربية والإسلامية في إطار رسالة الملحقية لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

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المدلج يدشن الخيمة الدعوية بمقر الملحقية الدينية بكوالالمبور
سبق

دشن الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن مدلج المدلج اليوم الخيمة الدعوية بمقر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين محمود بن حسين قطان، وعددٍ من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين في ماليزيا، ولفيف من منسوبي السفارة في كوالالمبور، وذلك على هامش زيارته الحالية لماليزيا.


ويأتي تشييد وتدشين الخيمة الدعوية بحرم الملحقية بهدف عقد اللقاءات الدورية مع الدعاة وضيوف الملحقية وتنفيذ عددٍ من المناشط الدعوية المتنوعة ومشروعات التفطير الرمضانية، واستضافة سفراء الدول العربية والإسلامية في إطار رسالة الملحقية لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:29 PM

المدلج يدشن الخيمة الدعوية بمقر الملحقية الدينية بكوالالمبور

بحضور عددٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي بماليزيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن مدلج المدلج اليوم الخيمة الدعوية بمقر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين محمود بن حسين قطان، وعددٍ من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين في ماليزيا، ولفيف من منسوبي السفارة في كوالالمبور، وذلك على هامش زيارته الحالية لماليزيا.


ويأتي تشييد وتدشين الخيمة الدعوية بحرم الملحقية بهدف عقد اللقاءات الدورية مع الدعاة وضيوف الملحقية وتنفيذ عددٍ من المناشط الدعوية المتنوعة ومشروعات التفطير الرمضانية، واستضافة سفراء الدول العربية والإسلامية في إطار رسالة الملحقية لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

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