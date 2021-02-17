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"الصفيان" لـ"سبق": انخفاض نسبة المخالفات وإغلاق المنشآت التجارية بـ78% بالشرقية

ضمن جهودها التوعوية.. أمانة المنطقة بثت فيديو "سنعود للفرح وللأمل وللحياة" بأيديكم القرار

أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان لـ"سبق" أن نسبة المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا المستجد" وإغلاق المنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية، قد انخفضت بنسبة 78% وذلك من تاريخ 7 فبراير إلى تاريخ 13 فبراير، ويعود ذلك بفضل من الله، ثم بفضل الخطة التي وضعتها الأمانة من الجانب الرقابي والتوعوي بين أفراد المجتمع، وأصحاب المجمعات والمنشآت.

وأضاف الصفيان: أن فيديو "سنعود.. للفرح.. للأمل.. للحياة" يأتي من ضمن حملات الأمانة التوعوية التي تبثها لكل أفراد المجتمع وملاك المنشآت التجارية، للالتزام بالتدابير الوقائية والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

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"الصفيان" لـ"سبق": انخفاض نسبة المخالفات وإغلاق المنشآت التجارية بـ78% بالشرقية
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان لـ"سبق" أن نسبة المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا المستجد" وإغلاق المنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية، قد انخفضت بنسبة 78% وذلك من تاريخ 7 فبراير إلى تاريخ 13 فبراير، ويعود ذلك بفضل من الله، ثم بفضل الخطة التي وضعتها الأمانة من الجانب الرقابي والتوعوي بين أفراد المجتمع، وأصحاب المجمعات والمنشآت.

وأضاف الصفيان: أن فيديو "سنعود.. للفرح.. للأمل.. للحياة" يأتي من ضمن حملات الأمانة التوعوية التي تبثها لكل أفراد المجتمع وملاك المنشآت التجارية، للالتزام بالتدابير الوقائية والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
02:17 PM

"الصفيان" لـ"سبق": انخفاض نسبة المخالفات وإغلاق المنشآت التجارية بـ78% بالشرقية

ضمن جهودها التوعوية.. أمانة المنطقة بثت فيديو "سنعود للفرح وللأمل وللحياة" بأيديكم القرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان لـ"سبق" أن نسبة المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا المستجد" وإغلاق المنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية، قد انخفضت بنسبة 78% وذلك من تاريخ 7 فبراير إلى تاريخ 13 فبراير، ويعود ذلك بفضل من الله، ثم بفضل الخطة التي وضعتها الأمانة من الجانب الرقابي والتوعوي بين أفراد المجتمع، وأصحاب المجمعات والمنشآت.

وأضاف الصفيان: أن فيديو "سنعود.. للفرح.. للأمل.. للحياة" يأتي من ضمن حملات الأمانة التوعوية التي تبثها لكل أفراد المجتمع وملاك المنشآت التجارية، للالتزام بالتدابير الوقائية والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

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