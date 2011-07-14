قرقاش: العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها

الوزير الإماراتي: الأولوية ألا تسيّس الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش؛ أن دعوة المملكة، قطر، إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج واجبة وعاقلة ويجب ألا تسيّس الدوحة الحج، فهي تدرك ضعف منطقها وحجتها.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الشقيقة دولة قطر، إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، الأولوية ألا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها.

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، قد دعت السلطات المعنيّة في دولة قطر، إلى تسهيل إجراءات قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر؛ لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

وأكّدت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيدها الله - على تسخير كل الإمكانات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، الذين بلغت أعداد مَن تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ، أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.