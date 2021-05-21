"الصحة": تسجيل 1136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 980 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 مايو 2021، تسجيل 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 438705 حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 980 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 422706 حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7224 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8775، والحالات الحرجة 1331 حالة.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
"الصحة": تسجيل 1136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 980 خلال الـ 24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-05-21
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 مايو 2021، تسجيل 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 438705 حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 980 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 422706 حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7224 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8775، والحالات الحرجة 1331 حالة.
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
03:01 PM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:31 PM
"الصحة": تسجيل 1136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 980 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 مايو 2021، تسجيل 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 438705 حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 980 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 422706 حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7224 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8775، والحالات الحرجة 1331 حالة.