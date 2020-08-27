"أمانة الطائف" تزيل تعديات عشوائية على جنبات طريق السديرة

تمثلت في إقامة استراحة سكنية وأحواش من البلك وإشغالات مختلفة

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية تعديات عشوائية غير نظامية أقيمت على أراضٍ بيضاء على جنبات طريق السديرة جنوب الطائف، بهدف استغلالها من قبل البعض من ضعاف النفوس لتحويلها لملكيات خاصة دون مسوغ نظامي.

ورصدت فرق التعديات بالفرع البلدي ولجنة التعديات بجنوب الطائف أشكال من الإحداثات تمثلت في إقامة استراحة سكنية وأحواش من البلك واشغالات مختلفة، مما استدعى التحري عنها والتأكد من ملكيتها، ومدى توفر رخص نظامية للإنشاءات المقامة.

وأزالت الفرق الميدانية التعديات عقب ثبوت عدم ملكية الأراضي للمحدثين، حيث تمت إزالة التعدي وطمس معالمه.

وأوضحت أمانة الطائف أن التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء أو الاستفادة منها دون مسوغ نظامي أمر مخالف للأنظمة والتعليمات، وتقوم الإدارات المختصة بالأمانة بالقضاء عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ولجان التعديات، حيث تتابع فرق العمل الميدانية بالبلديات الفرعية الوقوف على التعديات، وتتعامل معها بشكل فوري، مشيراً إلى أن التعديات على الأراضي البيضاء وبالمواقع المخصصة للمشاريع التنموية لها النصيب الأكبر من نسبة التعديات، وتهدف إلى استغلال الأراضي للمنفعة الشخصية وتحقيق أرباح سريعة بمخالفة الأنظمة.