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سحب قرعة كأس محمد السادس غداً.. والسلمي: نتطلع لنجاح كبير

تسحب مساء غدٍ السبت قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ضمن مسابقاته للأندية العربية؛ حيث ستجرى مراسم القرعة في العاصمة المغربية لمنافسات دور الـ32.

ويشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أندية: النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهلين إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B)؛ حيث سيتم لاحقاً الإعلان عن الأندية التي ستلعب هذه التصفيات.

من جانبه رحب الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بكافة الأندية العربية المشاركة في بطولة كأس محمد السادس، مؤكداً أن "الجميع يتطلع إلى نجاح هذه البطولة؛ استمراراً للنجاح الكبير للنسخة الماضية التي حملت أسم كأس زايد، التي كانت متميزة في منافساتها وفي جوائزها، وهذا الأمر حفزنا في الاتحاد العربي إلى الاستمرار في إقامة بطولات الأندية العربية لتستمر مسابقات وبرامج الاتحاد العربي وتتطور أكثر".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سحب قرعة كأس محمد السادس غداً.. والسلمي: نتطلع لنجاح كبير
سبق

تسحب مساء غدٍ السبت قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ضمن مسابقاته للأندية العربية؛ حيث ستجرى مراسم القرعة في العاصمة المغربية لمنافسات دور الـ32.

ويشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أندية: النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهلين إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B)؛ حيث سيتم لاحقاً الإعلان عن الأندية التي ستلعب هذه التصفيات.

من جانبه رحب الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بكافة الأندية العربية المشاركة في بطولة كأس محمد السادس، مؤكداً أن "الجميع يتطلع إلى نجاح هذه البطولة؛ استمراراً للنجاح الكبير للنسخة الماضية التي حملت أسم كأس زايد، التي كانت متميزة في منافساتها وفي جوائزها، وهذا الأمر حفزنا في الاتحاد العربي إلى الاستمرار في إقامة بطولات الأندية العربية لتستمر مسابقات وبرامج الاتحاد العربي وتتطور أكثر".

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
07:56 PM

سحب قرعة كأس محمد السادس غداً.. والسلمي: نتطلع لنجاح كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسحب مساء غدٍ السبت قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ضمن مسابقاته للأندية العربية؛ حيث ستجرى مراسم القرعة في العاصمة المغربية لمنافسات دور الـ32.

ويشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أندية: النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهلين إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B)؛ حيث سيتم لاحقاً الإعلان عن الأندية التي ستلعب هذه التصفيات.

من جانبه رحب الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بكافة الأندية العربية المشاركة في بطولة كأس محمد السادس، مؤكداً أن "الجميع يتطلع إلى نجاح هذه البطولة؛ استمراراً للنجاح الكبير للنسخة الماضية التي حملت أسم كأس زايد، التي كانت متميزة في منافساتها وفي جوائزها، وهذا الأمر حفزنا في الاتحاد العربي إلى الاستمرار في إقامة بطولات الأندية العربية لتستمر مسابقات وبرامج الاتحاد العربي وتتطور أكثر".

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