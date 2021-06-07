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مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية

يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بالجهاز

اغتال مسلحون مجهولون ضابطًا برتبة عقيد في جهاز المخابرات العراقي، بالقرب من منزله بمنطقة

البلديات شرقي العاصمة بغداد، اليوم (الاثنين).

ونقلت "الشرق" عن مصدر أمني أن الضابط المغتال يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بجهاز المخابرات العراقي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية
سبق

اغتال مسلحون مجهولون ضابطًا برتبة عقيد في جهاز المخابرات العراقي، بالقرب من منزله بمنطقة

البلديات شرقي العاصمة بغداد، اليوم (الاثنين).

ونقلت "الشرق" عن مصدر أمني أن الضابط المغتال يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بجهاز المخابرات العراقي.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
03:00 PM

مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية

يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بالجهاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,394

اغتال مسلحون مجهولون ضابطًا برتبة عقيد في جهاز المخابرات العراقي، بالقرب من منزله بمنطقة

البلديات شرقي العاصمة بغداد، اليوم (الاثنين).

ونقلت "الشرق" عن مصدر أمني أن الضابط المغتال يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بجهاز المخابرات العراقي.

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