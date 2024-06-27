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شراكة واعدة جمعت "أرامكو" و"جي إس".. فرص عمل جديدة ومستقبل زاهر

جاءت على هامش زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية.. تشييد وتجارة متبادلة

أعلنت مجموعة "جي إس" اليوم الخميس، أنها وقّعت مذكرة تفاهم بشأن الطاقة والاستثمارات مع شركة النفط السعودية الحكومية "أرامكو السعودية".

حضر الحفل نائب رئيس مجموعة "جي إس" جونج تايك جون، ورئيس شركة أرامكو السعودية أمين حسن ناصر، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين لشركة "جي إس" للهندسة والبناء وشركة جي إس كالتكس.

وبناءً على الاتفاقية، ستسعى الشركتان إلى إيجاد فرص عمل جديدة في مجالات مثل النفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى التشييد والتجارة، حسبما ذكرت مجموعة GS.

تعاونت GS Group منذ فترة طويلة مع المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات الأعمال. بدأت GS Caltex، مصفاة تكرير النفط المملوكة لشركة GS Holdings، واستيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية عام 1969.

وشاركت GS E&C أيضًا في العديد من شركات إنشاءات المشتريات الهندسية مع الشركات السعودية؛ حيث قدمت GS E&C خدمات التصميم وتوريد المواد والبناء لمشاريع البناء السعودية.

ووفقًا لمجموعة GS، تتوقع الشركة المزيد من التعاون بين أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في المستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شراكة واعدة جمعت "أرامكو" و"جي إس".. فرص عمل جديدة ومستقبل زاهر
سبق

أعلنت مجموعة "جي إس" اليوم الخميس، أنها وقّعت مذكرة تفاهم بشأن الطاقة والاستثمارات مع شركة النفط السعودية الحكومية "أرامكو السعودية".

حضر الحفل نائب رئيس مجموعة "جي إس" جونج تايك جون، ورئيس شركة أرامكو السعودية أمين حسن ناصر، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين لشركة "جي إس" للهندسة والبناء وشركة جي إس كالتكس.

وبناءً على الاتفاقية، ستسعى الشركتان إلى إيجاد فرص عمل جديدة في مجالات مثل النفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى التشييد والتجارة، حسبما ذكرت مجموعة GS.

تعاونت GS Group منذ فترة طويلة مع المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات الأعمال. بدأت GS Caltex، مصفاة تكرير النفط المملوكة لشركة GS Holdings، واستيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية عام 1969.

وشاركت GS E&C أيضًا في العديد من شركات إنشاءات المشتريات الهندسية مع الشركات السعودية؛ حيث قدمت GS E&C خدمات التصميم وتوريد المواد والبناء لمشاريع البناء السعودية.

ووفقًا لمجموعة GS، تتوقع الشركة المزيد من التعاون بين أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في المستقبل.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
10:35 AM

شراكة واعدة جمعت "أرامكو" و"جي إس".. فرص عمل جديدة ومستقبل زاهر

جاءت على هامش زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية.. تشييد وتجارة متبادلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة "جي إس" اليوم الخميس، أنها وقّعت مذكرة تفاهم بشأن الطاقة والاستثمارات مع شركة النفط السعودية الحكومية "أرامكو السعودية".

حضر الحفل نائب رئيس مجموعة "جي إس" جونج تايك جون، ورئيس شركة أرامكو السعودية أمين حسن ناصر، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين لشركة "جي إس" للهندسة والبناء وشركة جي إس كالتكس.

وبناءً على الاتفاقية، ستسعى الشركتان إلى إيجاد فرص عمل جديدة في مجالات مثل النفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى التشييد والتجارة، حسبما ذكرت مجموعة GS.

تعاونت GS Group منذ فترة طويلة مع المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات الأعمال. بدأت GS Caltex، مصفاة تكرير النفط المملوكة لشركة GS Holdings، واستيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية عام 1969.

وشاركت GS E&C أيضًا في العديد من شركات إنشاءات المشتريات الهندسية مع الشركات السعودية؛ حيث قدمت GS E&C خدمات التصميم وتوريد المواد والبناء لمشاريع البناء السعودية.

ووفقًا لمجموعة GS، تتوقع الشركة المزيد من التعاون بين أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في المستقبل.

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