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شاهد.. "السديس" يتفقّد العودة الحضورية بمعهد وكلية الحرم: علم شرعي معتدل

دعا للطلاب بالتوفيق وأشاد بالمنهج داعياً أن ينتفعوا بها وينفعوا دينهم ووطنهم

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة في معهد وكلية الحرم المكي لتفقّد إجراءات العودة الحضورية، وفق التدابير الوقائية؛ وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري، وعدد من المسؤولين.

وتفقّد "السديس"، خلال جولته، الحلقات العلمية، وتابع سير الدروس فيها، داعياً للطلاب بالتوفيق والسداد، وأن يكون ما يتلقونه من علوم ذات نفع لهم في الدارين.

كما أشاد بالعلوم التي تدرس لطلاب الكلية، والتي تحتوي على العلم الشرعي الوسطي المعتدل، سائلاً المولى -عز وجل- أن ينتفع الطلاب بها، وينفعوا دينهم ووطنهم.

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شاهد.. "السديس" يتفقّد العودة الحضورية بمعهد وكلية الحرم: علم شرعي معتدل
سبق

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة في معهد وكلية الحرم المكي لتفقّد إجراءات العودة الحضورية، وفق التدابير الوقائية؛ وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري، وعدد من المسؤولين.

وتفقّد "السديس"، خلال جولته، الحلقات العلمية، وتابع سير الدروس فيها، داعياً للطلاب بالتوفيق والسداد، وأن يكون ما يتلقونه من علوم ذات نفع لهم في الدارين.

كما أشاد بالعلوم التي تدرس لطلاب الكلية، والتي تحتوي على العلم الشرعي الوسطي المعتدل، سائلاً المولى -عز وجل- أن ينتفع الطلاب بها، وينفعوا دينهم ووطنهم.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
12:37 PM

شاهد.. "السديس" يتفقّد العودة الحضورية بمعهد وكلية الحرم: علم شرعي معتدل

دعا للطلاب بالتوفيق وأشاد بالمنهج داعياً أن ينتفعوا بها وينفعوا دينهم ووطنهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة في معهد وكلية الحرم المكي لتفقّد إجراءات العودة الحضورية، وفق التدابير الوقائية؛ وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري، وعدد من المسؤولين.

وتفقّد "السديس"، خلال جولته، الحلقات العلمية، وتابع سير الدروس فيها، داعياً للطلاب بالتوفيق والسداد، وأن يكون ما يتلقونه من علوم ذات نفع لهم في الدارين.

كما أشاد بالعلوم التي تدرس لطلاب الكلية، والتي تحتوي على العلم الشرعي الوسطي المعتدل، سائلاً المولى -عز وجل- أن ينتفع الطلاب بها، وينفعوا دينهم ووطنهم.

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