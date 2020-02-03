"علوان" يتفقد المشاريع البلدية بـ"فيفاء" ويؤكد سرعة الإنجاز وعدم التقصير

الجولة شملت صالة الاحتفالات والنافورة التفاعلية والمنطقة الصناعية والملعب

تفقد ‏رئيس بلدية محافظة ‎فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، صباح اليوم الإثنين، عدداً من مشاريع البلدية الجاري تنفيذها.

وشملت الجولة مشروع مبنى البلدية، وصالة الاحتفالات، والنافورة التفاعلية، والمنطقة الصناعية، والملعب الرياضي.

وأكد رئيس البلدية حرصه التام في متابعة وإنجاز المشاريع، مشدداً على المقاولين سرعة التنفيذ، ومضاعفة العمل، وعدم التهاون والتقصير.