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"علوان" يتفقد المشاريع البلدية بـ"فيفاء" ويؤكد سرعة الإنجاز وعدم التقصير

الجولة شملت صالة الاحتفالات والنافورة التفاعلية والمنطقة الصناعية والملعب

تفقد ‏رئيس بلدية محافظة ‎فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، صباح اليوم الإثنين، عدداً من مشاريع البلدية الجاري تنفيذها.

وشملت الجولة مشروع مبنى البلدية، وصالة الاحتفالات، والنافورة التفاعلية، والمنطقة الصناعية، والملعب الرياضي.

وأكد رئيس البلدية حرصه التام في متابعة وإنجاز المشاريع، مشدداً على المقاولين سرعة التنفيذ، ومضاعفة العمل، وعدم التهاون والتقصير.

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"علوان" يتفقد المشاريع البلدية بـ"فيفاء" ويؤكد سرعة الإنجاز وعدم التقصير
سبق

تفقد ‏رئيس بلدية محافظة ‎فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، صباح اليوم الإثنين، عدداً من مشاريع البلدية الجاري تنفيذها.

وشملت الجولة مشروع مبنى البلدية، وصالة الاحتفالات، والنافورة التفاعلية، والمنطقة الصناعية، والملعب الرياضي.

وأكد رئيس البلدية حرصه التام في متابعة وإنجاز المشاريع، مشدداً على المقاولين سرعة التنفيذ، ومضاعفة العمل، وعدم التهاون والتقصير.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
10:02 PM

"علوان" يتفقد المشاريع البلدية بـ"فيفاء" ويؤكد سرعة الإنجاز وعدم التقصير

الجولة شملت صالة الاحتفالات والنافورة التفاعلية والمنطقة الصناعية والملعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - فيفاء
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تفقد ‏رئيس بلدية محافظة ‎فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، صباح اليوم الإثنين، عدداً من مشاريع البلدية الجاري تنفيذها.

وشملت الجولة مشروع مبنى البلدية، وصالة الاحتفالات، والنافورة التفاعلية، والمنطقة الصناعية، والملعب الرياضي.

وأكد رئيس البلدية حرصه التام في متابعة وإنجاز المشاريع، مشدداً على المقاولين سرعة التنفيذ، ومضاعفة العمل، وعدم التهاون والتقصير.

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