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أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وينوه بدعم القيادة للمشروع

"النصر" عبّر عن تقديره لتسخير الإمارة كافة الإمكانيات لصالح الشركة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.

ورحّب أمير تبوك في بداية الاستقبال بالمهندس النصر، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله .

ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم وتسخير كافة الإمكانيات لنجاح أعمال نيوم.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وينوه بدعم القيادة للمشروع
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.

ورحّب أمير تبوك في بداية الاستقبال بالمهندس النصر، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله .

ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم وتسخير كافة الإمكانيات لنجاح أعمال نيوم.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
08:31 PM

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وينوه بدعم القيادة للمشروع

"النصر" عبّر عن تقديره لتسخير الإمارة كافة الإمكانيات لصالح الشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.

ورحّب أمير تبوك في بداية الاستقبال بالمهندس النصر، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله .

ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم وتسخير كافة الإمكانيات لنجاح أعمال نيوم.

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