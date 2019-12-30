النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مهرجان الإبل يعلن أوقات ومواقع "التثبيت والتشبيه والتسنين"

وشدَّدت على ضرورة حضور المطايا المشاركة حسب الموقع والأوقات المحددة

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن مواعيد تثبيت الهجن المشاركة في أشواط الإنتاج بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، خلال الفترة من 10 إلى 19 جمادى الأولى 1441هـ، وذلك بمقر التسجيل في شارع الدهناء، وسيكون التسجيل على فترتين صباحية من 08:00 إلى 11:30، ومسائية من 03:00 إلى 06:00 مساءً.


ووضع المهرجان العديد من المتطلبات التي يجب توفرها، وتتلخص في ما يلي :
1- إحضار برنت حديث معتمد من الاتحاد السعودي للهجن، أو الاتحادات الأخرى المشاركة في المهرجان.
2- يجب أن تحمل الهجن المشاركة في الإنتاج وسم مالكها.
3 - التسجيل في أشواط الإنتاج عبر موقع التسجيل حتى 5 يناير 2020م.
4 - لا يعتمد التسجيل النهائي إلاَّ بعد حضور المالك لدى اللجنة المنظمة، وأداء القَسم الخاص بأشواط الإنتاج، وإنهاء جميع الإجراءات.
5 - إذا لم يتم تثبيت المطايا المشاركة في أشواط الإنتاج، فلن يسمح له التسجيل، أو النقل في الأشواط الأخرى، بعد انتهاء مدة التسجيل في 10 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 5 يناير 2020م.
6 - أشواط الإنتاج تخص المالك المنتج، وتشمل (الأب - الابن - الأخ)، والورثة الشرعيين وليس له شريك سواهم (أحدهم، أو جميعهم)، وأن تكون تحت إدارته الخاصة، وتحت نفس الشعار.

وأعلن المهرجان كذلك عن مواعيد التشبيه والتسنين لأشواط الرموز "مفتوح - عام" بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن.


وجرى تخصيص يوم لكلِّ سن، فيما سيكون التسجيل على فترتين، وبموقعين مختلفين، الصباحية بميدان رماح من 08:00 إلى 11:00 صباحاً، والفترة المسائية في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن من 02:00 إلى 05:00 مساءً.

ويبدأ التشبيه والتسنين بحقايق لقايا، ويستمر يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 6 و7 يناير 2020، فيما خصص يوم الأحد 17 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 12 يناير 2020م لجذاع ثنايا، ويختتم التشبيه الجمعة 22 جمادى الأولى الموافق 17 يناير 2020م، بحيل زمول.


وشدَّدت إدارة المهرجان على ضرورة حضور المطايا المشاركة حسب الموقع والأوقات المحددة لكل سن، وسيتم استبعاد المطايا التي لم يتم إجراء التشبيه عليها من قبل اللجنة المختصة.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مهرجان الإبل يعلن أوقات ومواقع "التثبيت والتشبيه والتسنين"
سبق

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن مواعيد تثبيت الهجن المشاركة في أشواط الإنتاج بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، خلال الفترة من 10 إلى 19 جمادى الأولى 1441هـ، وذلك بمقر التسجيل في شارع الدهناء، وسيكون التسجيل على فترتين صباحية من 08:00 إلى 11:30، ومسائية من 03:00 إلى 06:00 مساءً.


ووضع المهرجان العديد من المتطلبات التي يجب توفرها، وتتلخص في ما يلي :
1- إحضار برنت حديث معتمد من الاتحاد السعودي للهجن، أو الاتحادات الأخرى المشاركة في المهرجان.
2- يجب أن تحمل الهجن المشاركة في الإنتاج وسم مالكها.
3 - التسجيل في أشواط الإنتاج عبر موقع التسجيل حتى 5 يناير 2020م.
4 - لا يعتمد التسجيل النهائي إلاَّ بعد حضور المالك لدى اللجنة المنظمة، وأداء القَسم الخاص بأشواط الإنتاج، وإنهاء جميع الإجراءات.
5 - إذا لم يتم تثبيت المطايا المشاركة في أشواط الإنتاج، فلن يسمح له التسجيل، أو النقل في الأشواط الأخرى، بعد انتهاء مدة التسجيل في 10 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 5 يناير 2020م.
6 - أشواط الإنتاج تخص المالك المنتج، وتشمل (الأب - الابن - الأخ)، والورثة الشرعيين وليس له شريك سواهم (أحدهم، أو جميعهم)، وأن تكون تحت إدارته الخاصة، وتحت نفس الشعار.

وأعلن المهرجان كذلك عن مواعيد التشبيه والتسنين لأشواط الرموز "مفتوح - عام" بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن.


وجرى تخصيص يوم لكلِّ سن، فيما سيكون التسجيل على فترتين، وبموقعين مختلفين، الصباحية بميدان رماح من 08:00 إلى 11:00 صباحاً، والفترة المسائية في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن من 02:00 إلى 05:00 مساءً.

ويبدأ التشبيه والتسنين بحقايق لقايا، ويستمر يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 6 و7 يناير 2020، فيما خصص يوم الأحد 17 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 12 يناير 2020م لجذاع ثنايا، ويختتم التشبيه الجمعة 22 جمادى الأولى الموافق 17 يناير 2020م، بحيل زمول.


وشدَّدت إدارة المهرجان على ضرورة حضور المطايا المشاركة حسب الموقع والأوقات المحددة لكل سن، وسيتم استبعاد المطايا التي لم يتم إجراء التشبيه عليها من قبل اللجنة المختصة.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:16 PM

مهرجان الإبل يعلن أوقات ومواقع "التثبيت والتشبيه والتسنين"

وشدَّدت على ضرورة حضور المطايا المشاركة حسب الموقع والأوقات المحددة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
557

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن مواعيد تثبيت الهجن المشاركة في أشواط الإنتاج بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، خلال الفترة من 10 إلى 19 جمادى الأولى 1441هـ، وذلك بمقر التسجيل في شارع الدهناء، وسيكون التسجيل على فترتين صباحية من 08:00 إلى 11:30، ومسائية من 03:00 إلى 06:00 مساءً.


ووضع المهرجان العديد من المتطلبات التي يجب توفرها، وتتلخص في ما يلي :
1- إحضار برنت حديث معتمد من الاتحاد السعودي للهجن، أو الاتحادات الأخرى المشاركة في المهرجان.
2- يجب أن تحمل الهجن المشاركة في الإنتاج وسم مالكها.
3 - التسجيل في أشواط الإنتاج عبر موقع التسجيل حتى 5 يناير 2020م.
4 - لا يعتمد التسجيل النهائي إلاَّ بعد حضور المالك لدى اللجنة المنظمة، وأداء القَسم الخاص بأشواط الإنتاج، وإنهاء جميع الإجراءات.
5 - إذا لم يتم تثبيت المطايا المشاركة في أشواط الإنتاج، فلن يسمح له التسجيل، أو النقل في الأشواط الأخرى، بعد انتهاء مدة التسجيل في 10 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 5 يناير 2020م.
6 - أشواط الإنتاج تخص المالك المنتج، وتشمل (الأب - الابن - الأخ)، والورثة الشرعيين وليس له شريك سواهم (أحدهم، أو جميعهم)، وأن تكون تحت إدارته الخاصة، وتحت نفس الشعار.

وأعلن المهرجان كذلك عن مواعيد التشبيه والتسنين لأشواط الرموز "مفتوح - عام" بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن.


وجرى تخصيص يوم لكلِّ سن، فيما سيكون التسجيل على فترتين، وبموقعين مختلفين، الصباحية بميدان رماح من 08:00 إلى 11:00 صباحاً، والفترة المسائية في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن من 02:00 إلى 05:00 مساءً.

ويبدأ التشبيه والتسنين بحقايق لقايا، ويستمر يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 6 و7 يناير 2020، فيما خصص يوم الأحد 17 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 12 يناير 2020م لجذاع ثنايا، ويختتم التشبيه الجمعة 22 جمادى الأولى الموافق 17 يناير 2020م، بحيل زمول.


وشدَّدت إدارة المهرجان على ضرورة حضور المطايا المشاركة حسب الموقع والأوقات المحددة لكل سن، وسيتم استبعاد المطايا التي لم يتم إجراء التشبيه عليها من قبل اللجنة المختصة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,051
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,602
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,971
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,502

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة