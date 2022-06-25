فيديو رحمة من الله.. سائق يوقف قطاراً لإنقاذ كلب مقيد بالسكة الحديد

الشرطة تفتح تحقيقاً في الحادث

إنها رحمة من الله، حين شاهد سائق قطار في شيلي كلباً مربوطاً بسلسلة إلى قضبان السكة الحديد وهو ينبح كأنه يصرخ ويتحرك في مكانه مذعوراً، فأوقف السائق القطار وهبط من كابينة القيادة، لينقذ الحيوان المسكين.

وحسب موقع "أنا نوفا" الإخباري، فقد تمكّن سائق قطار من إيقافه قبل عدة أمتار من كلب مربوط بقضيب السكة الحديد، في مدينة ليلي بمنطقة فالبارايسو وسط تشيلي.

ويظهر الفيديو الذي التقطه سائق القطار، هبوط الرجل من كابينة القيادة، وتقدمه نحو الكلب، الذي كان ينبح ويتحرك جيئة وذهاباً؛ محاولاً تحرير رقبته من القيد الحديدي.

ونسمع في الفيديو صوت السائق وهو يقول: "كيف يمكن أن يكون هناك أشخاص سيئون لهذه الدرجة؟ كيف يتركون الكلاب الصغيرة مقيدة على القضبان؟ لا يمكنك فعل ذلك، آمل أن يتغير البشر يوماً ما".

ويظهر بوضوح أن الكلب المقيد كان مذعوراً، وهو يحاول الفرار.

وينقل الموقع عن الصحف المحلية، قولها إن السائق تمكن من تحرير الكلب الذي هرب من المكان، كما أعلن مجلس مدينة ليلي التقدم ببلاغ للشرطة، التي فتحت تحقيقاً في الحادث.

ونقلت الصحف عن إدواردو جونزاليس عمدة البلدة، قوله: "لقد صدمنا من القسوة التي رأيناها في مجتمعنا، نحن ندين ونرفض هذا الحادث ضد حيوان أعزل، ونقدم الشكر للسائق الذي أنقذ حياته".

وقد أشاد كل من شاهد الفيديو بسلوك السائق، وتعلق السيدة كاتالينا أريازا، قائلة: "كلب صغير مسكين، كيف يمكن لأي شخص أن يكون قاسياً؟ شكراً سيدي لإيقاف القطار ومساعدة هذا الحيوان الجميل، بارك الله فيك ".