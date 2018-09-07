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دورة عن مفهوم الجودة في الخدمات السياحية بـ"الشمالية"

ينظمها فرع هيئة التراث بالتعاون مع مركز الموارد البشرية

يُنظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، يوم الاثنين المقبل، دورة عن مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية للرجال والنساء.

وقال مدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة المكلف محمد بن عبدالرحمن الزمام: البرنامج يتناول عدة محاور تشمل "الخدمات السياحية، ومفهوم الجودة وأبعادها في الخدمات الفندقية، العناصر الأساسية لثقافة الجودة في المنظمات الفندقية، وأهمية دور العميل الداخلي والخارجي في التأثير على جودة الخدمات السياحية، بالإضافة إلى نشر الوعي بمنهجيات الجودة بمعاييرها الدولية".

وأضاف: "الهيئة" تعمل بشكل متواصل على تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية من خلال العديد من البرامج التدريبية وورش العمل المجانية في مختلف مجالات السياحة والعناية بالتراث الحضاري، بما ينعكس على تطوير وتنمية العمل السياحي المتميز.

وأردف: هذه البرامج تقدم مجاناً، ويمنح المشاركون فيها شهادات حضور معتمدة.

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دورة عن مفهوم الجودة في الخدمات السياحية بـ"الشمالية"
سبق

يُنظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، يوم الاثنين المقبل، دورة عن مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية للرجال والنساء.

وقال مدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة المكلف محمد بن عبدالرحمن الزمام: البرنامج يتناول عدة محاور تشمل "الخدمات السياحية، ومفهوم الجودة وأبعادها في الخدمات الفندقية، العناصر الأساسية لثقافة الجودة في المنظمات الفندقية، وأهمية دور العميل الداخلي والخارجي في التأثير على جودة الخدمات السياحية، بالإضافة إلى نشر الوعي بمنهجيات الجودة بمعاييرها الدولية".

وأضاف: "الهيئة" تعمل بشكل متواصل على تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية من خلال العديد من البرامج التدريبية وورش العمل المجانية في مختلف مجالات السياحة والعناية بالتراث الحضاري، بما ينعكس على تطوير وتنمية العمل السياحي المتميز.

وأردف: هذه البرامج تقدم مجاناً، ويمنح المشاركون فيها شهادات حضور معتمدة.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
04:08 PM

دورة عن مفهوم الجودة في الخدمات السياحية بـ"الشمالية"

ينظمها فرع هيئة التراث بالتعاون مع مركز الموارد البشرية

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بندر الدغمي - عرعر
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يُنظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، يوم الاثنين المقبل، دورة عن مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية للرجال والنساء.

وقال مدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة المكلف محمد بن عبدالرحمن الزمام: البرنامج يتناول عدة محاور تشمل "الخدمات السياحية، ومفهوم الجودة وأبعادها في الخدمات الفندقية، العناصر الأساسية لثقافة الجودة في المنظمات الفندقية، وأهمية دور العميل الداخلي والخارجي في التأثير على جودة الخدمات السياحية، بالإضافة إلى نشر الوعي بمنهجيات الجودة بمعاييرها الدولية".

وأضاف: "الهيئة" تعمل بشكل متواصل على تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية من خلال العديد من البرامج التدريبية وورش العمل المجانية في مختلف مجالات السياحة والعناية بالتراث الحضاري، بما ينعكس على تطوير وتنمية العمل السياحي المتميز.

وأردف: هذه البرامج تقدم مجاناً، ويمنح المشاركون فيها شهادات حضور معتمدة.

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