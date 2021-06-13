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ألمانيا: تسجيل 348 إصابة جديدة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 186 ألفًا والضحايا 8781

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 348 إلى 186022 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة وفاة ليبلغ مجملها 8781.

فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: تسجيل 348 إصابة جديدة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 348 إلى 186022 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة وفاة ليبلغ مجملها 8781.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
10:30 AM

ألمانيا: تسجيل 348 إصابة جديدة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 186 ألفًا والضحايا 8781

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 348 إلى 186022 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة وفاة ليبلغ مجملها 8781.

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