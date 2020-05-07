وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع)، تستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-07 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية. وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع)، تستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:07 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حالة تتواصل لـ8 مساء اليوم ويصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع)، تستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم.