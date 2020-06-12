الرياض وجدة تسجلان 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مكة شهدت 197 تليها الهفوف بـ 192 ثم الخبر بـ 176

سجلت "الرياض، وجدة" 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3921 حالة.

وسجلت الرياض 1584حالة جديدة، بينما سجلت جدة 391حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1975 حالة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 197، والهفوف 192، والخبر 176، والمدينة المنورة 144، والدمام 104 حالة.