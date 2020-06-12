الرياض وجدة تسجلان 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا"
مكة شهدت 197 تليها الهفوف بـ 192 ثم الخبر بـ 176
سجلت "الرياض، وجدة" 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3921 حالة.
وسجلت الرياض 1584حالة جديدة، بينما سجلت جدة 391حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1975 حالة.
وشهدت مكة المكرمة تسجيل 197، والهفوف 192، والخبر 176، والمدينة المنورة 144، والدمام 104 حالة.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
الرياض وجدة تسجلان 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا"
محمد المواسي
سبق
2020-06-12
سجلت "الرياض، وجدة" 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3921 حالة.
وسجلت الرياض 1584حالة جديدة، بينما سجلت جدة 391حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1975 حالة.
وشهدت مكة المكرمة تسجيل 197، والهفوف 192، والخبر 176، والمدينة المنورة 144، والدمام 104 حالة.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
03:58 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
06:33 PM
الرياض وجدة تسجلان 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا"
مكة شهدت 197 تليها الهفوف بـ 192 ثم الخبر بـ 176
سجلت "الرياض، وجدة" 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3921 حالة.
وسجلت الرياض 1584حالة جديدة، بينما سجلت جدة 391حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1975 حالة.
وشهدت مكة المكرمة تسجيل 197، والهفوف 192، والخبر 176، والمدينة المنورة 144، والدمام 104 حالة.