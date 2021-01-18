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السفير الأمريكي عقب تلقيه لقاح كورونا: تنظيم وكفاءة سعودية في غاية الروعة

جون #أبي_زيد أخذ الجرعة الثانية.. وقال: اللقاح آمن وفعال

تلقى السفير الأمريكي في الرياض جون #أبي_زيد الجرعة الثانية من لقاح #كوفيد_19.

ووفق حساب السفارة على "تويتر"، فقد علق السفير #أبي_زيد خلال زيارته لمركز اللقاح قائلاً: "أودّ أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال. إن التنظيم والكفاءة السعودية اللذان شهدتهما اليوم كانا في غاية الروعة".

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الأمريكي عقب تلقيه لقاح كورونا: تنظيم وكفاءة سعودية في غاية الروعة
سبق

تلقى السفير الأمريكي في الرياض جون #أبي_زيد الجرعة الثانية من لقاح #كوفيد_19.

ووفق حساب السفارة على "تويتر"، فقد علق السفير #أبي_زيد خلال زيارته لمركز اللقاح قائلاً: "أودّ أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال. إن التنظيم والكفاءة السعودية اللذان شهدتهما اليوم كانا في غاية الروعة".

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
02:37 PM

السفير الأمريكي عقب تلقيه لقاح كورونا: تنظيم وكفاءة سعودية في غاية الروعة

جون #أبي_زيد أخذ الجرعة الثانية.. وقال: اللقاح آمن وفعال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى السفير الأمريكي في الرياض جون #أبي_زيد الجرعة الثانية من لقاح #كوفيد_19.

ووفق حساب السفارة على "تويتر"، فقد علق السفير #أبي_زيد خلال زيارته لمركز اللقاح قائلاً: "أودّ أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال. إن التنظيم والكفاءة السعودية اللذان شهدتهما اليوم كانا في غاية الروعة".

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