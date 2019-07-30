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أكثر من 716 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنوّرة

520221 غادروها متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى أمس 716284 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبينت الإحصائية أن 520221 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى أمس 196027 حاجاً.

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أكثر من 716 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنوّرة
سبق

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى أمس 716284 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبينت الإحصائية أن 520221 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى أمس 196027 حاجاً.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
10:51 AM

أكثر من 716 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنوّرة

520221 غادروها متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى أمس 716284 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبينت الإحصائية أن 520221 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى أمس 196027 حاجاً.

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